Ce joueur des Jays se dit meilleur que Shohei Ohtani à la blague

Il est étonnant de voir le vétéran des Blue Jays de Toronto Brandon Belt figurer au deuxième échelon du vote des amateurs à sa position pour le match des étoiles, mais le principal intéressé pense même qu’il est meilleur que le joueur au premier rang, un certain Shohei Ohtani.

«C’est là que vous voyez que c’est arrangé. Je devrais être numéro 1. Tout le monde sait que je suis un meilleur frappeur que lui. Un meilleur frappeur désigné. Un meilleur leader. Mais bon...», a-t-il dit au site MLB.com mardi.

Il s’agit évidemment d’une blague de la part de Belt, qui est reconnu pour son humour. L’Américain de 35 ans pourrait cependant réellement participer à une deuxième classique des étoiles en carrière.

Il semble que l’ancien des Giants de San Francisco a charmé les amateurs des Jays à sa première saison à Toronto. Il a reçu près de 500 000 votes jusqu’à maintenant dans la catégorie des frappeurs désignés. Sur le terrain, il montre un honnête rendement de 16 points produits en 48 matchs et une moyenne au bâton de ,263.

Personne n’arrive à la cheville d’Ohtani encore une fois cette année. En plus de lancer, la vedette des Angels de Los Angeles connait toute une saison au bâton. Il mène notamment les ligues majeures avec 24 circuits, en plus de 58 points produits et d’une moyenne ,300.

Jusqu’à maintenant, le Japonais est le favori de 1 885 144 partisans, n’étant devancé à ce chapitre que par le voltigeur des Braves d’Atlanta Ronald Acuna fils (2 201 468 votes).

Quelques joueurs des Blue Jays dominent également à leur position dans la course au match des étoiles. C’est le cas du joueur de premier but Vladimir Guerrero fils (1 195 052 votes), de l’expert du troisième coussin Matt Chapman (929 590 votes) et de l’arrêt-court Bo Bichette (1 561 426 votes).