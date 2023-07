Ces hôtels réinventent le tout-inclus en combinant luxe et immersion locale

L’appel du Sud se fait sentir pour décrocher du quotidien, mais vous n’arrivez pas à arrêter votre choix sur un hôtel tout compris ? S’il y a un nom de confiance à retenir dans cet océan de possibilités, c’est bien Paradisus !

Opérée par le groupe Meliá Destination Inclusive® Luxury Resorts, la chaîne hôtelière Paradisus offre une véritable expérience de luxe sans prétention, et ce, autant pour les familles, les couples que les groupes. Que ce soit au Mexique ou en République dominicaine , ces hôtels vous promettent un séjour qui reflète la culture et la beauté naturelle de la destination choisie.

Crédit : Paradisus

Les clients seront plus que jamais connectés aux communautés locales, transformant la façon dont les voyageurs vivent les hôtels tout inclus.

Des ateliers avec des artisans locaux, des cours de cuisine offerts par un chef ou encore, un cours privé de yoga dans un cénote ne sont que quelques exemples d’expériences diversifiées qui mettent de l’avant l’art, la gastronomie et l’aventure, afin que les visiteurs puissent s’immerger dans la culture locale. Et toutes ces activités sont offertes sans frais supplémentaires !

Les tout-petits sauront aussi y trouver leur compte grâce aux parcs aquatiques, aux espaces de jeux supervisés et aux excursions éducatives. Vos enfants seront fascinés par ces expériences connectées avec la nature qu’ils ne peuvent vivre à la maison !

Durabilité, bien-être et gastronomie

Le design moderne de type éco-chic des hôtels Paradisus offre un environnement relaxant, qui s’harmonise parfaitement avec le paysage avoisinant. L’objectif est d’offrir un cadre luxueux, mais durable et écologique, en réduisant au minimum leur empreinte carbone. Ainsi, la technologie est omniprésente, mais en arrière-plan seulement afin d’améliorer la qualité du service.

Respectant cette idée de durabilité, la cuisine offerte dans chaque complexe, en plus d’être délicieuse, est authentique et d’inspiration locale. Conçu selon les normes de qualité alimentaire les plus élevées et un souci du détail sans pareil, vous vous régalerez à l’heure du repas !

Crédit : Paradisus

Dans le même ordre d’idée, l’offre bien-être de chaque établissement est axée sur une approche holistique, dont les traitements sont conçus selon les traditions ancestrales locales. Le tout est offert dans un spa naturel, qui invite au ressourcement.

Des expériences premium signées The Reserve

Crédit : Paradisus

Pour des vacances encore plus luxueuses, sachez qu’une oasis calme et isolée se cache dans les hôtels Paradisus, afin de passer un séjour en toute intimité.

The Reserve, une oasis réservée aux adultes, propose une expérience premium avec des chambres supérieures, des services de conciergerie, des restaurants gastronomiques exclusifs, des piscines privées, et même une section réservée à la plage avec un service aux chaises.

Crédit : Paradisus

Alors que la section The Reserve est réservée aux adultes, Nikté est l'expérience surclassée pour tous, accessible aux familles qui veulent profiter de grandes suites équipées de jeux vidéo, d’une terrasse privée avec un bain-tourbillon et d’un accès direct à la piscine. Des activités sur mesure sont également offertes pour permettre à toute la famille de découvrir la richesse de la destination.

Pour des vacances inoubliables, rendez-vous à transat.com afin de réserver votre forfait de luxe tout compris dans un Paradisus par Meliá Destination Inclusive® Luxury Resort . Une expérience authentique et écologique vous attend !