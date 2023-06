Elisapie reprend une chanson de Metallica en inuktitut et le Rolling Stone embarque

Une magnifique reprise en inuktitut par Elisapie de The Unforgiven, un classique de Metallica, a attiré l’attention du magazine Rolling Stone, qui a accepté de dévoiler la chanson et son vidéoclip en primeur sur son site web, mardi matin.

Lancée officiellement mercredi à l’occasion de la Journée nationale des peuples autochtones, Isumagijunnaitaungitq (The Unforgiven) est le troisième extrait d’un album de reprises, toutes dans la langue maternelle de l’artiste originaire de Salluit, de grands succès pop et rock. Inuktitut qui paraitra le 15 septembre.

La maison de disques québécoise d’Elisapie, Bonsound, explique que c’est leur équipe américaine de relations de presse qui a déniché « la belle opportunité » d’offrir en exclusivité la chanson au Rolling Stone.

Les États-Unis, nous dit-on, ne sont pas un territoire inconnu pour Elisapie, puisqu’elle y a notamment présenté des concerts à l’époque de son album The Ballad of the Runaway Girl.

Admiratrice de Metallica

Qu’Elisapie reprenne un titre de Metallica n’est pas non plus une surprise. Dans un communiqué de presse émis par Bousound, on apprend qu’elle était une grande admiratrice du groupe heavy métal lorsqu’elle était adolescente dans son village du Nunavik.

« À l'adolescence, on allait chez mon grand cousin fumer du pot et écouter Metallica. Leur musique nous permettait de plonger dans les ténèbres de nos âmes brisées et de nous y sentir bien. Le rôle des hommes sur notre territoire a été bouleversé par la colonisation et c’était devenu tellement confus que personne ne savait à quoi la vie quotidienne devait ressembler. Mes copains cherchaient de nouveaux rôles et, inconsciemment, je leur ai permis d'être mes gardes du corps. Avec le recul, j'essayais de leur donner le courage de trouver leur place », raconte la chanteuse.

Elle avait même réussi à obtenir une entrevue avec Kirk Hammett alors qu’elle travaillait pour la chaine de radio et de télé inuit TNI, en 1990. « Aux yeux de mes amis, j’étais la plus cool », dit-elle.

Chants de gorge

Pour cette relecture bouleversante de The Unforgiven, Elisapie a pu compter sur une équipe d’étoiles formée des musiciens Joe Grass, Robbie Kuster, François Lafontaine et Jason Sharp, de la vocaliste Erika Angell et de Sylvia Cloutier, spécialiste des chants de gorge, ou katajjaq.

« Avoir recours au katajjaq était parfaitement approprié, selon Elisapie. Ce sont les femmes inuit qui chantent avec leurs gorges. C’est aussi les femmes, les mères et les grands-mères qui prennent soin des autres durant les périodes difficiles. À travers cette chanson, je voulais que la force féminine contrebalance les défis rencontrés par les hommes. »

Elisapie amorcera une grande tournée qui la mènera partout au Québec et en France, cet automne. On la verra notamment à l’Usine C de Montréal, du 7 au 9 décembre, et au Grand Théâtre de Québec, les 20 et 21 décembre.