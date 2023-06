Enfin, le CF Montréal a pu recharger les batteries

Après pas moins de 15 matchs en deux mois, les joueurs du CF Montréal ont pu profiter de leurs premiers jours de congé depuis longtemps. Avec la tête et les jambes reposées, ils accueilleront au Stade Saputo le puissant Nashville SC.

Mercredi soir, cela fera 10 jours que les hommes d’Hernan Losada auront battu le Minnesota United 4 à 0. N’ayant pas à voyager la semaine dernière, les athlètes ont pu s’offrir quatre ou cinq journées loin des terrains.

«Ça fait du bien, avec tous les matchs qu’on a enchaînés. On a eu quelques jours de repos. On a eu quatre jours de congé, donc on en a profité pour déconnecter et recharger les batteries», a noté lundi en point de presse le milieu de terrain Mathieu Choinière.

Le début de cette séquence s’est amorcé avec les rencontres du Championnat canadien. Puisque cette compétition est maintenant dans la vitre arrière, le CF Montréal peut se concentrer sur la Major League Soccer (MLS), du moins pendant un mois, avant la Leagues Cup.

«C’était dur. Surtout quand nous allions sur la route et que nous parcourions beaucoup de distance. Nous avons plusieurs parties à la maison maintenant et nous avons pris du repos», a assuré l’attaquant Chinonso Offor.

L’équipe de l’heure

Au Stade Saputo, le Nashville SC arrivera nullement intimidé. Les représentants du Tennessee n’ont pas subi de défaite en MLS depuis le 15 avril. Hany Mukhtar, le meilleur joueur et Soulier d’or de la MLS en 2022, est encore tout feu tout flamme. L’Allemand a été nommé joueur du mois de mai.

«Nashville, c’est Nashville... C’est une équipe en forme, ils n’ont pas perdu à leurs 10 derniers matchs, a rappelé l’entraîneur-chef Losada. Le meilleur joueur de la ligue joue pour eux. Ce sera compliqué, mais le CF Montréal à la maison peut faire des choses spéciales. Ce sera un match intéressant pour savoir si on peut rester compétitif contre une équipe comme Nashville.»

Avec un seul revers en sept rendez-vous à la maison, le Bleu-Blanc-Noir sait toutefois comment se défendre. Inspirés par la performance contre les «Loons», les joueurs ont une fois de plus envie de plaire à leurs partisans.

«C’est un gros défi pour nous. C’est un match où nous devrons montrer nos habiletés, a expliqué Offor. Après cette brève pause, nous devons venir et prouver que nous pouvons être en éliminatoires. Ce match pourrait être décisif. Si nous les battons, nous saurons que nous avons ce qu’il faut.»

«Il y a encore beaucoup de matchs à jouer. [...] Avec cette ligue, c’est la constance. Si tu peux garder un peu de constance, ça fait du bien, mais ce n’est pas un match décisif, a rétorqué Losada. Tous les matchs valent trois points et c’est à la fin qu’on verra.»

Au classement de l’Association de l’Est, Nashville est deuxième avec 35 points. Le CF Montréal se tient tout juste dans la zone donnant accès aux éliminatoires, avec 22 points et le neuvième échelon.