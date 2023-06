Étienne Papineau: un rare golfeur québécois avec une étiquette de champion du PGA Tour

Il y a une douzaine de jours à Oakdale, Étienne Papineau vivait une deuxième déception en moins de cinq jours à sa sortie prématurée de l’Omnium canadien. Les semaines se suivent, mais ne se ressemblent pas. Le Québécois porte maintenant une étiquette de champion sur le circuit canadien de la PGA.

Quand il a soulevé le trophée du premier tournoi de la saison, dimanche, à Victoria sur l’île de Vancouver, Papineau a pensé au dur chemin parcouru depuis sa sortie de l’université de West Virginia.

Il a bûché pour tenir le rythme malgré la pandémie. Il a traversé les épreuves en se relevant de blessures l’ayant ralenti. Il a connu ses hauts et ses bas sur les allées de divers circuits.

Surtout, il a tenu le cap pour se hisser parmi les meilleurs de sa profession malgré son saut chez les pros il y a environ 18 mois. Dimanche, sept jours après la fin de la malédiction canadienne au championnat professionnel national, il a marché dans les traces de Nick Taylor en signant une importante victoire à l’Omnium de Victoria.

Moment de gloire

«C’est le plus gros moment de ma carrière, a affirmé Papineau au bout du fil lorsque joint par Le Journal après sa victoire. J’ai eu de la misère cet hiver avec les blessures, ce qui avait retardé ma préparation pour la saison. J’étais revenu au jeu trop vite au printemps et je n’étais pas prêt. Mon jeu n’était pas à point et je doutais de moi.

«J’avais décidé de me retirer quelques semaines pour soigner cette blessure au pied et revenir en pleine forme, a enchaîné le membre de l’équipe nationale masculine. Et quand je suis revenu, mon jeu était là et ma confiance aussi.»

Battling back from adversity, @EtiennePapineau🇨🇦 wins the @RoyalBeachOpen in convincing fashion to become the first PGA TOUR Canada champion of the season. 🏆 pic.twitter.com/24vcd1kNZH — PGA TOUR Canada - Fortinet Cup (@PGATOURCanada) June 19, 2023

Le golfeur de 26 ans a connu d’excellentes performances au printemps en s’imposant à quasi chacune de ses sorties. Il a raté le couperet de l’étape de qualification finale de l’Omnium américain par deux petits coups. Idem pour le couperet de l’Omnium canadien. Dans ces revers, il avait tout de même réalisé qu’il était en mesure de rivaliser avec les meilleurs de son sport.

.@EtiennePapineau is a Champion 🏆🇨🇦 pic.twitter.com/tZ7QSFpwV5 — PGA TOUR Canada - Fortinet Cup (@PGATOURCanada) June 19, 2023

Le succès guettait

«C’est une question de temps avant que tout tombe en place dans son jeu. Sans prétention, je sais que j’ai ma place parmi eux quand mon jeu est bon. Le golf, c’est un long processus. Ma victoire ce week-end en est la preuve», a expliqué celui qui compte deux départs sur le circuit de la PGA.

Papineau succède à Laurent Desmarchais et Raoul Ménard qui ont respectivement remporté un titre sur le circuit canadien en 2020 et 2021. Cependant, en temps de pandémie, le contexte et la compétition étaient fort différents.

Le jeune Desmarchais avait remporté un tournoi de la série Canada Life dépourvu de compétition américaine. Et Ménard avait fait de même dans une saison entièrement réservée aux golfeurs canadiens en raison des restrictions de voyage entre les pays.

Au retour à la normale l’année dernière, l’Albertain Wilson Bateman avait mis le grappin sur deux titres. Le dernier à l’avoir fait était Taylor Pendrith en 2019, aujourd’hui membre en règle du PGA Tour et représentant de la formation internationale à la Coupe des Présidents l’automne dernier.

Depuis dimanche, il a reçu bon nombre de messages le félicitant et lui disant de poursuivre son excellent boulot, dont ceux du Canadien Adam Hadwin qui participait à l’Omnium américain, et de Sahith Theegala avec qui il avait joué lors de son baptême de feu sur le circuit de la PGA en février 2022 à l’Omnium de Phoenix.