Explosion des prix des loyers au Québec: une hausse record de 13,7% en un an

Le prix des loyers a explosé de 13,7% au Québec en seulement une année, soit la plus importante hausse depuis quatre ans, selon les données compilées par le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ).

• À lire aussi: «Je suis prête à dormir dans le salon»: il reste 10 jours à cette maman de deux ados pour trouver un logement

• À lire aussi: Legault ne veut pas que le Québec reste pauvre pour que le prix des maisons reste plus bas qu’en Ontario

«Depuis quatre années, nous répétons que la flambée des loyers, loin de se résorber, s’accélère partout au Québec. Cette année, la tendance se confirme encore: 2023 affiche la pire hausse de loyers sur Kijiji au Québec en quatre ans», dénonce le RCLALQ dans son rapport publié aujourd’hui.

Depuis maintenant quatre ans, le RCLALQ recense et analyse des milliers d’annonces publiées sur ce site de petites annonces afin de dresser un portrait de la situation. Cette année, entre le 1er février et le 31 mai 2023, l’organisme a colligé près de 48 000 annonces sur Kijiji pour des logements en location à long terme partout au Québec.

Les données ont permis de montrer que le prix des logements proposés a augmenté de 13,7% en seulement une année, affirme Cédric Dussault, co-porte-parole de l’organisation.

Photo Jeremy Bernier

Forte hausse

À Montréal, le prix moyen des loyers a augmenté de 14%, selon les données entre 2022 et 2023. L’écart monte à 21% si l’on compare le prix des loyers entre 2021 et 2023, indique le rapport.

À Québec, les loyers ont augmenté de 19% en une année et de 25% en deux ans.

Dans la province, ce sont principalement les studios qui ont été touchés par la hausse fulgurante, selon le RCLALQ.

«Les studios [soit les 1 et de mie ou les 2 et demie] sont en très forte augmentation et sont offerts au prix moyen de 1118$ par mois, alors que notre Enquête de 2020 affichait un loyer de 770$ par mois pour les studios, une augmentation de 45% en quatre ans», est-il indiqué.

Loin des grandes villes

D’autres municipalités affichent aussi des taux d’augmentation inquiétants, selon le RCLALQ.

C’est notamment le cas de Cowansville, où les loyers ont augmenté de 44% en seulement un an, mais aussi de Shawinigan (42%), Rimouski (26%) et Joliette (23%).

L’an dernier, les données de plus de 51 000 annonces compilées dans le rapport de l’organisme montraient une hausse moyenne de 9,1% des loyers dans la province entre 2021 et 2022.

Les hausses les plus importantes avaient plus été observées en région et en banlieue qu’à Montréal (8%) ou à Québec (6%). Sur la Rive-Nord de Montréal, les augmentations de loyer avoisinaient les 19,6% et sur la Rive-Sud, 14%, indique le rapport produit l’an passé.