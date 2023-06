Faible croissance du PIB : L'administration Marchand montrée du doigt

Face à la faible croissance du PIB dans la région, l'opposition à l'hôtel de ville a reproché au maire de se «traîner les pieds» et de négliger l'économie, ce à quoi Bruno Marchand a répliqué que le politique a peu à voir dans les performances économiques de la région.

«Être attractif, c’est pas juste la faute du maire. Si un maire vous dit : "L’économie va bien, c’est à cause de moi", méfiez-vous de ce maire-là. L’économie, c’est beaucoup plus compliqué que l’action d’un maire et d’un administration politique», a lancé Bruno Marchand.

Le maire de Québec, anticipait les réactions de l'opposition au bilan de croissance économique dévoilé mardi qui montre que la région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec enregistre le plus faible taux de croissance au Canada en 2022, avec 1,5%.

Se traîner les pieds

La deuxième opposition d'Équipe priorité Québec n'a pas perdu de temps pour jeter le blâme sur l'administration pour ces performances décevantes. «Je pense que le politique a un impact», a lancé le chef Patrick Paquet. «Pendant qu'il se traîne les pieds et qu'on parle beaucoup d'environnement, pendant ce temps-là, on ne parle pas d'économie.»

Il affirme que des commerçants se plaignent d'un manque d'écoute de la part de la Ville. «Je pense que c'est un signal qu'on lance à l'administration Marchand», affirme-t-il, tout en convenant que le tort ne peut leur être entièrement attribué. Il [le maire] doit s'occuper un peu plus d'économie à Québec.»

Le politique, pas la source du problème

Pour Bruno Marchand, «les analyses n'identifient pas le politique comme étant la source du problème.»

Le politique, convient-il, peut cependant agir sur l’attractivité de la ville et la main-d’œuvre, ce que son administration fait au quotidien, assure-t-il. Notamment en travaillant sur le projet de tramway qui est «primordial» pour l’attractivité de la Ville, selon lui. Tout comme les diverses options de mobilité qu’il veut mettre en place.

«On a besoin d’attirer ici des gens pour rajeunir notre ville. Notamment pour des raisons économiques.»

Il souligne que Québec a accueilli plus d’immigration que d’autres villes au Québec, à part Montréal. «On attire ici plus de gens qu’on n’en a jamais attiré par rapport aux autres villes du Québec.»