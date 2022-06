La place du gaz naturel dans la transition énergétique

Vous sentez-vous concerné par la lutte contre les changements climatiques? Et si un simple tri de vos déchets permettait de produire de l’énergie propre, permettant ainsi de réduire les gaz à effet de serre : mettriez-vous la main à la pâte?

«La consommation de gaz naturel fossile au Québec diminuera dans le futur au profit des énergies renouvelables, explique Éric Lachance, président et chef de la direction d’Énergir. Et nous visons à accélérer cette tendance.» L’entreprise travaille notamment à ce que l’énergie qu’elle distribue soit carboneutre d’ici 2050.

C’est en ce sens que le distributeur gazier encourage ses clients à penser l’énergie autrement, en les accompagnant dans leur propre transition énergétique.

3 façons de mieux consommer

Getty Images/iStockphoto

Penser l’énergie autrement, c’est mettre en place des stratégies pour mieux l’utiliser, favoriser des options renouvelables, et collaborer tous ensemble pour le plus grand bien de la société.

Grâce à ses programmes de subventions et son expertise, Énergir aide les gens et les entreprises du Québec à consommer l’énergie de façon responsable, tout en réduisant leurs coûts et leur empreinte écologique. Voici comment.

1. Efficacité énergétique

Tout d’abord, rappelons-nous que la meilleure énergie est celle que l’on ne consomme pas! Depuis 2001, Énergir propose divers programmes d’efficacité énergétique qui aident les entreprises à optimiser leur consommation de gaz naturel de façon à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES)... et leurs frais d’énergie du même coup!

Grâce à ces programmes, les entreprises peuvent bénéficier de réductions sur les coûts d’études de faisabilité visant à identifier les mesures efficaces à mettre en place pour diminuer leur consommation d’énergie, et de subventions qui aident à la réalisation de projets, à l’acquisition d’équipements, à la rénovation/construction de bâtiments écoénergétiques, ou encore à l’implantation d’un système de préchauffage solaire.

2. Gaz naturel renouvelable

C’est un fait: les déchets organiques recueillis dans votre bac brun sont une richesse insoupçonnée. Par un processus de biométhanisation, il est possible de les décomposer pour produire de l’énergie, du gaz naturel renouvelable.

De plus, cette transformation crée un riche fertilisant utilisé en agriculture. Grâce à cette valorisation des matières résiduelles organiques, on évite également les émissions de méthane liées à leur enfouissement.

Tous les clients d’Énergir, tant les citoyens que les entreprises, peuvent désormais se procurer cette énergie propre pour se chauffer ou pour alimenter leurs équipements au gaz, qu’il s’agisse d’une simple cuisinière ou de matériel roulant.

Par exemple, la nouvelle roulotte écologique de l’organisme Dans la rue, qui offre de l’aide aux jeunes en situation d’itinérance et aux personnes vulnérables, est le premier véhicule à Montréal à être alimenté à 100 % en gaz naturel renouvelable.

3. Biénergie et décarbonation

Énergir et Hydro-Québec collaborent afin de remplacer les systèmes de chauffage fonctionnant uniquement au gaz naturel par des équipements à biénergie chez plus de 100 000 clients résidentiels.

Ce partenariat unique au monde permettra de soulager le réseau électrique, car le chauffage se fera principalement à l’électricité, et le gaz naturel arrivera à la rescousse seulement lors des grands froids.

D’ici 2030, cette solution aidera à minimiser les coûts d’énergie de ces systèmes de chauffage, tout en réduisant les émissions de GES de 540 000 tonnes, ce qui représente environ 125 000 voitures en moins sur nos routes.

5 faits surprenants sur le gaz naturel et Énergir

135 000 projets

Le nombre de projets d’efficacité énergétique réalisés avec l’appui financier d’Énergir depuis 2001.

100% renouvelable

Le gaz naturel produit par biométhanisation des matières organiques provient d’une source 100 % renouvelable, comme le soleil, le vent, l’eau ou la géothermie.

5 millions de m3

Le volume de gaz naturel renouvelable consommé par les clients d’Énergir en 2021.

-70%

La réduction anticipée de la consommation du gaz naturel des clients qui participent au projet de biénergie, d’ici 2030.

-30%

La réduction de la quantité des émissions de GES qu’Énergir vise pour l’utilisation du gaz naturel dans le secteur du bâtiment d’ici 2030, par rapport à 2020.