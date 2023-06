L’arrivée de Peter Laviolette pourrait être profitable à Alexis Lafrenière

En se fiant aux déclarations du nouvel entraîneur-chef des Rangers de New York, l’attaquant Alexis Lafrenière aura davantage l’occasion de se démarquer en 2023-2024.

C’est ce qui est notamment ressorti de la conférence de presse de Peter Laviolette, mardi. L’homme de 58 ans a été nommé à titre de 37e pilote de l’histoire des Blueshirts.

Questionné sur le développement des jeunes joueurs de l’organisation comme Lafrenière et Kaapo Kakko, Laviolette y est allé de la réponse suivante : «Ces jeunes joueurs ont besoin d’obtenir des opportunités de grandir. Il doit en avoir la chance. Nous allons tenir des conversations à ce sujet.»

Le nouveau venu a également parlé de l’importance d’avoir un bon mélange de jeunes hockeyeurs et de vétérans.

«Les clubs qui ont connu du succès par le passé avaient cet équilibre et ce mélange. Ce type d’équipe trouve le moyen d’obtenir du succès.»

Sélectionné avec le premier choix du repêchage de 2020, Lafrenière vient de compléter sa troisième saison dans la Ligue nationale. Il a établi un sommet personnel en amassant 39 points (16 buts et 23 aides) en 81 matchs en 2022-2023. Le Québécois était utilisé 15 min 13 s en moyenne par partie, ce qui a représenté le septième plus haut total chez les attaquants des Rangers la saison dernière.

Une équipe de travaillants

S’il veut entrer dans les bonnes grâces de son entraîneur-chef, Lafrenière devra montrer son ardeur à l’ouvrage.

«Mon message à tout le monde est : allons travailler. Mettons-nous au boulot. Je crois que mon message pour les joueurs, c'est que nous allons commencer à travailler dès le camp d’entraînement en vue d’être prêts pour les séries éliminatoires et d’y faire un long bout de chemin», a déclaré Laviolette.

Le pilote d’expérience a renchéri.

«La compétition, c’est ce qui fait qu’une équipe devient excellente. C’est ce qui mène au succès. Je ne crois pas que c’est juste un truc que je peux demander. Ça vient en l’imposant sur une base quotidienne. Ça doit devenir une habitude et notre identité.»

Derrière le banc des Rangers, Laviolette dirigera une sixième équipe dans le circuit Bettman. Il a précédemment œuvré pour les Islanders de New York (2001-2003), les Hurricanes de la Caroline (2003-2009), les Flyers de Philadelphie (2009-2014), les Predators de Nashville (2014-2020) et les Capitals de Washington (2020-2023). L’Américain a maintenu un dossier de 752-503-25-150 en saison régulière et a remporté la coupe Stanley en 2006 avec les «Canes».