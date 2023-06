Le Québécois PETiTOM tiendra le rôle-titre du spectacle musical «Molière, l’opéra urbain» à Paris

Les Français l’attendaient dans les rôles de Joseph Béjart et Charles Vallet. Mais le Québécois PETiTOM incarnera finalement le personnage-titre du spectacle Molière, l’opéra urbain, présenté au Dôme de Paris à compter de novembre.

En mars dernier, on annonçait que le Québécois – ici connu pour ses passages à La Voix, Zénith et Révolution ou encore les comédies musicales Mamma Mia! et Footloose – ferait ses premiers pas sur la scène française en incarnant deux des personnages principaux de Molière, l’opéra urbain: ceux de Joseph Béjart et Charles Vallet (dit Lagrange), respectivement membre de la belle-famille et confident du légendaire auteur.

Le personnage de Molière avait quant à lui été confié au chanteur Lonepsi. Mais celui-ci a fait volte-face en avril dernier, choisissant de quitter la troupe pour se concentrer sur sa carrière solo. Le tandem composé de l’auteur du livret Dove Attia et du metteur en scène Ladislas Chollat a alors approché PETiTOM pour prendre sa place.

«C’est un rêve qui devient réalité, je suis heureux que l’on m’accorde autant de confiance pour ce spectacle. C’est une coche de pression en plus qui vient de s’ajouter, je suis extrêmement fier et prêt pour endosser ce rôle», confie le Québécois par voie de communiqué.

Déjà à Paris

PETiTOM s’est donc récemment installé dans l’Hexagone pour les répétitions de Molière, l’opéra urbain, dont le premier lever de rideau est prévu pour le 11 novembre. Un album réunissant les chansons du spectacle également sera lancé d’ici là.

«J’ai rêvé d’y travailler toute ma vie. Mais je ne m’attendais pas à ce que mon premier contrat là-bas soit dans un aussi gros spectacle», confiait-il au Journal l’hiver dernier, lors de l’annonce de sa participation au spectacle.

Visiblement dans le même esprit que le mégasuccès américain Hamilton, Molière, l’opéra urbain prendra une approche résolument plus actuelle pour revisiter une époque aujourd’hui révolue. Des parfums de hip-hop, slam et rap viendront teinter les chansons et chorégraphies.