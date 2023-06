L’équilibre à trouver dans l’éducation d’un enfant

Je suis la mère d’une adolescente de 15 ans qui traverse une passe difficile depuis l’âge de 13 ans. Elle qui était gaie et enjouée est devenue taciturne et toujours préoccupée. Comme si elle prenait conscience de tout ce qui lui manquait pour être à la hauteur des filles de son âge qui étalent leur beauté sur les réseaux sociaux à grands coups de LIKE.

Comment ma fille, qui est une adorable et appétissante adolescente, peut-elle être devenue la triste jeune fille aux yeux éteints qui se dénigre et ne se reconnaît aucune qualité ? Découragée, j’ai pris la décision de lui faire voir un médecin qui lui a prescrit des antidépresseurs.

Ça a diminué la mauvaise impression qu’elle avait d’elle-même et ses notes en classe ont fait un léger bond vers le haut, mais ça ne l’empêche quand même pas de garder les yeux rivés sur son cellulaire, même à table, pas plus que de passer ses grandes soirées à pitonner sur sa tablette.

Lors d’une réunion de parents à l’école, son prof m’a dit qu’en classe elle était à son affaire, mais peu encline à s’exprimer devant les autres. Quand je tente de lui sortir les vers du nez, il faut que je lui pose 100 fois une même question pour finir par obtenir une réponse, laconique et peu claire. Qu’est-ce que je fais de mal avec elle, voulez-vous bien me le dire ?

Anonyme

Je lisais récemment que des experts québécois déplorent que l’accès aux pilules soit plus rapide que l’accès à une thérapie, laquelle s’avère beaucoup plus efficace pour régler un problème de santé psychologique et mentale. « Les jeunes filles de 17 ans et moins sont de plus en plus nombreuses à se faire prescrire des antidépresseurs au Québec, en hausse de 62 % en seulement cinq ans. » Ces mêmes experts plaident pour... « ... davantage d’éducation à la santé mentale auprès des jeunes, afin qu’ils apprennent à gérer leur détresse. Pour être en santé, le cerveau a besoin de huit heures de sommeil chaque jour. Il faut aussi faire de l’exercice et avoir un sentiment de communauté et d’appartenance ».

« Le psychologue social Jonathan Haidt dénonce aussi le fait que nous avons troqué une enfance débordante d’ennui créatif et de jeu libre dehors, pour une enfance sécuritaire entre quatre murs et des écrans. » Il ajoute aussi « ... qu’à force d’anticiper et d’éliminer les risques et les frustrations, on nourrit l’anxiété galopante de nos jeunes. Et il accuse aussi la culture des safe spaces de renforcer la fausse prémisse selon laquelle ce qui nous heurte nous rend plus faibles. »

Je terminerai en citant un passage de la lettre que Virginie Dostie-Toupin, une mère de quatre enfants, faisait publier récemment dans Le Journal, pour paraphraser une célèbre prière bien connue : « Souhaitons-nous la force d’imposer à nos jeunes de saines limites lorsque c’est nécessaire, le courage de les laisser libres quand c’est prescrit, et la sagesse de distinguer les deux besoins. »