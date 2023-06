Les hommes devraient s’asseoir pour uriner selon un urologue

Un urologue renommé considère que les hommes devraient uriner assis pour des raisons de santé, mais aussi parce que cette pratique est plus hygiénique.

• À lire aussi: Comment savoir si vous êtes sérieusement déshydraté

Le médecin, Gerald Colins qui pratique à l’hôpital Alexandra à Cheshire, en Angleterre, a fait cette révélation lors d’une entrevue au Telegraph, vendredi à la suite d’un rapport sur les habitudes des hommes concernant leur façon d’uriner.

YouGov, la société d'analyse de données américaines a interrogé plus de 7 000 hommes de 13 pays à travers le monde, ce qui a permis de constater qu'une majorité reste généralement debout pour vider sa vessie.

Des différences culturelles ont été notées : 40 % des hommes allemands ont déclaré s’assoir chaque fois pour faire pipi, contre seulement 10 % des hommes américains.

Ceux qui s’assoient le moins pour uriner sont les Mexicains, à seulement 6%. Selon l’urologue, ce sont les Allemands qui ont raison.

«La position assise est probablement la façon la plus efficace de le faire», a déclaré le médecin, expliquant que les muscles du bassin et de la colonne vertébrale sont complètement détendus dans cette position, ce qui facilite le processus d'uriner, rapporte le New York Post.

Le Dr Gerald Colins a ajouté qu'il est particulièrement facile pour les hommes plus âgés de s'asseoir pour uriner, notamment en raison de l’augmentation de la taille de la prostate avec l’âge.

Appelée «hyperplasie bénigne de la prostate» cette condition affecte 80% des hommes de plus de 80 ans. Puisque la prostate est plus grosse, elle a tendance à bloquer l’urètre, la position assise devient donc la meilleure.

Selon l’enquête YouGov, étonnamment, les hommes plus vieux résistent à l’idée de s’asseoir pour faire pipi, probablement en raison de la croyance bien ancrée qu’il est plus masculin d’uriner debout.

Il est mentionné que 35 % des hommes américains de plus de 55 ans déclarent qu'ils ne s'assiéraient «jamais» pour uriner, contre seulement 21 % de ceux âgés de 18 à 24 ans.

En Allemagne la pratique a beaucoup changé au cours des dernières années, notamment en raison d’avertissements se trouvant dans les toilettes publiques, sur lesquels il est demandé aux hommes de s’asseoir pour des raisons de propreté.

Il est également rapporté qu’il est préférable de fermer le couvercle d'une toilette pour tirer la chasse, pour éviter la propulsion de bactéries.

Une étude distincte de 2021 a révélé que les urinoirs à chasse d'eau ou les cuvettes de toilettes ouvertes pouvaient envoyer «des dizaines de milliers» de particules pathogènes malades hors de la cuvette et dans votre champ de compétence.