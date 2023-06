L’Estrie participera à la mise au point d’un vaccin contre la maladie de Lyme dont la sortie est prévue d’ici 2026.

«Nous nous attendons à recruter une centaine de patients d’ici la fin de l’été», explique en entrevue au Journal le Dr Alex Carignan, professeur et chercheur à l’Université de Sherbrooke et clinicien au CIUSSS de l’Estrie-CHUS.

Les pharmaceutiques Pfizer et Valnera ont lancé en 2017 la première phase des essais cliniques du vaccin nommé «VLA15», qui préviendra de la maladie de Lyme d’ici 2025 ou 2026.

En 2020, la seconde phase était autorisée par les autorités américaines. Des problèmes de recrutement ont été observés lors de la troisième phase, lancée en 2022. Récemment, le Dr Carignan et son équipe ont été approchés pour y contribuer.

«Nous ne comprenions pas pourquoi le Canada n’avait pas été inclus dans le projet de recherche. Et la région de l’Estrie est un point chaud des maladies transmises par les tiques», explique le chercheur et clinicien.

60% des cas

Comptant déjà 30 cas sur les 50 rapportés ce printemps au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, l’Estrie est de loin la région la plus touchée par la maladie de Lyme au Québec. En 2022, on y a recensé 320 des 527 cas de maladie de Lyme. C’est la Montérégie qui arrivait au second rang avec 113 cas recensés.

Plusieurs facteurs expliquent cette réalité, soutient le Dr Carignan. «La proximité des frontières avec les États-Unis où la maladie est très présente, et le réchauffement climatique qui favorise l’établissement au Québec de tiques porteuses de pathogènes sont des exemples», précise-t-il.

Chiens mieux protégés

D’autres éléments comme la diminution des prédateurs comme le loup et le coyote, qui s’alimentent notamment de souris à pattes blanches, un réservoir de la bactérie Borrelia burgdorferi transmise chez l’humain, est une autre hypothèse.

L’expert déplore le fait que les médecins ne sont pas toujours au fait des symptômes de la maladie de Lyme, qui se traite aux antibiotiques quand elle est diagnostiquée tôt.

La saison des infections est déjà bien entamée pour ce spécialiste qui est intervenu récemment auprès d’un enfant de 10 ans qui a dû être opéré pour une inflammation de la hanche après avoir été infecté. Le patient, qui ne venait pas de l’Estrie, a tardé à recevoir un diagnostic.

Le Dr Carignan est impatient de voir arriver un vaccin prévenant cette maladie insidieuse contre laquelle ses deux chiens sont inoculés depuis plusieurs années. «Je dis parfois que nos animaux sont mieux protégés que nous contre la maladie de Lyme.»