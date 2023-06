LNH: ce Québécois s’enracine chez les Islanders

Le défenseur Samuel Bolduc a suffisamment bien fait pour convaincre les Islanders de New York, qui lui ont fait signer un contrat de deux ans, mardi.

La valeur de l’entente n’a pas été précisée. Le hockeyeur de 22 ans a terminé cette année son pacte d’entrée dans la Ligue nationale (LNH).

Bolduc a inscrit trois buts et une mention d’aide en 17 matchs avec le grand club durant la dernière saison. Il a également disputé deux rencontres de la série de premier tour face aux Hurricanes de la Caroline. Le Québécois a aussi participé à 56 affrontements de la filiale située à Bridgeport et il a amassé 10 filets et 25 aides pour 35 points.

L’ancien du Phoenix de Sherbrooke et de l’Armada de Blainville-Boisbriand dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec fut le 57e choix au total du repêchage de 2019 de la LNH.