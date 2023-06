Longueuil: plaidoyer pour un meilleur encadrement des feux extérieurs

En cette période estivale propice aux feux de forêt, l’Office de participation publique de Longueuil plaide pour un meilleur encadrement des feux extérieurs et des foyers intérieurs résidentiels.

Rappelant que la Ville s’est déjà engagée en faveur de la protection de la santé et de l’environnement, l’Office a fait part, dans son rapport publié lundi, de préoccupations et des attentes des citoyens sur les feux extérieurs et leurs effets sur la qualité de l’air.

Mandaté depuis le mois de novembre 2022 par le conseil de ville, l’Office qui a recueilli un total de 601 contributions écrites et l’audition de quelque 2722 personnes et organisations pour conclure son rapport par cinq recommandations génériques.

Ainsi, l’Office demande entre autres un plan de suivi incluant la collecte de données, l’actualisation des connaissances scientifiques, le partage vécu par les autres municipalités et l’identification de critères pour une action réglementaire rigoureuse.

L’organisme demande par ailleurs à l’administration municipale de réglementer rapidement pour interdire l'utilisation des foyers résidentiels et tout feu extérieur en cas de smog, de sécheresse, de canicule ou de grands vents.

Enfin, une autre recommandation concerne l’élaboration d’un programme de transition pour l'utilisation des foyers intérieurs résidentiels, l’interdiction de nouveaux appareils non certifiés et la permission de foyers intérieurs en cas de panne d'électricité de plus de trois heures.