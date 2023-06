Luis Arraez est-il un extra-terrestre?

Le joueur des Marlins Luis Arraez ne fait pas encore partie des vedettes les plus en vue du baseball majeur. Pourtant, il flirte bel et bien avec la possibilité de conserver une moyenne au bâton de ,400, cette saison.

Encore lundi soir, à Miami, Arraez a obtenu cinq coups sûrs en autant de présences dans une victoire sans équivoque de 11 à 0 des Marlins contre les Blue Jays. Il haussait ainsi sa moyenne à exactement ,400, résultat de 102 coups sûrs en 255 apparitions officielles.

Getty Images via AFP

Arraez répétait alors son exploit de 5 en 5 réalisé vendredi dans un autre gain des Marlins, cette fois contre les Nationals, à Washington.

«Le baseball est difficile, frapper pour ,400 est difficile, mais ce n’est pas impossible, déclarait le Vénézuélien de 26 ans, après sa performance à Washington, tel que cité sur le site web du baseball majeur. Je veux obtenir un coup sûr à chaque fois que je me présente au bâton.»

Le premier depuis 1941?

On ne peut qu’applaudir les prouesses d’Arraez, mais on devine aussi qu’il pourra difficilement conserver un tel rendement d’ici la fin de la saison. Le légendaire Ted Williams, des Red Sox de Boston, fut le dernier à conserver une moyenne de ,400 ou mieux au terme d’une campagne. C’était à une autre époque... en 1941.

REUTERS/Mike Segar

Pour illustrer à quel point il sera difficile de maintenir la cadence pour Arraez, déjà champion frappeur de l’Américaine en 2022 avec une moyenne de ,316 chez les Twins du Minnesota, il est possible de citer de nombreux exemples du passé.

L’année 1994 rime avec le lock-out et la fin adrupte de la saison des Expos, qui conservaient une fiche de 74-40, mais pour Tony Gwynn, des Padres de San Diego, cela mettait un terme à une superbe saison au cours de laquelle il présentait une moyenne au bâton de ,394 après 110 matchs.

Walker et Guerrero

En 1997, alors qu’il portait l’uniforme des Rockies du Colorado, Larry Walker frappait pour sa part pour une moyenne de ,415 en date du 21 juin. Il maintenant par ailleurs un rendement de ,411, le 14 juillet, mais l’ancien des Expos avait conclu sa saison avec une moyenne de ,366.

Vladimir Guerrero en est un qui, avec les Expos, avait fait miroiter la possibilité de frapper pour ,400 au début de la saison 2000. Il aura finalement bouclé la campagne avec une moyenne de ,345, ce qui représente le record de la meilleure moyenne au bâton en une saison dans l’histoire du club montréalais. Depuis, Juan Soto a notamment conservé une moyenne de ,351 avec les Nationals en 2020, mais il s’agit là d’une autre équipe, n’est-ce pas?

REUTERS/Shaun Best

La saison de George Brett

Il y a plus de 40 ans, soit en 1980, George Brett frappait pour une moyenne de ,403 à la fin du mois d’août. Malgré un rendement plus qu’appréciable pour la balance de la saison, il avait conclu la campagne à ,390.

Devant tous ces exemples, on constate à quel point Ted Williams était dans un monde à part quand il a accompli l’exploit, en 1941. Et dire que 16 ans plus tard, soit en 1957, ce même Williams avait conclu, à 39 ans, une saison avec un rendement de ,388. La légende des Red Sox avait réellement des airs d’extra-terrestre. Encore plus qu’Arraez.

Nos Québécois

Twins du Minnesota

Édouard Julien a tout ce qu’il faut

Le Québécois Édouard Julien a connu trois matchs de deux coups sûrs depuis son plus récent rappel chez les Twins du Minnesota. Après la rencontre de vendredi dernier, face aux Tigers de Detroit, sa moyenne au bâton était de ,272. Depuis, il y a eu une légère baisse, mais la recrue de Québec est en voie de prouver, malgré ses 36 retraits au bâton, qu’il peut être un joueur régulier dans le baseball majeur.

Équipe canadienne

Une victoire à la fiche de Karl Gélinas

L’adversaire ne représentait pas une grosse menace, mais le bon vieux Karl Gélinas, à 39 ans et 317 jours, a signé une victoire pour l’équipe canadienne, lundi, lors du tournoi de qualification des Jeux panaméricains. En quatre manches de travail contre le Pérou, l’ancien lanceur des Capitales de Québec n’a alloué qu’un seul point. Rien de compliqué : il a effectué 50 lancers, dont 37 dans la zone des prises. En relève, Jesen Therrien a blanchi les Péruviens en une manche et deux tiers, aidant ainsi le Canada à l’emporter par le pointage de 11 à 1.

Ligue Canada-Est

Les Jackies au sommet du classement

Malgré certains caprices de la météo, l’action se poursuit dans la Ligue Canada-Est, qui regroupent trois équipes féminines. Les Jackies du Centre-Est occupent le sommet du classement avec une fiche de 7-1. Durant la semaine numéro 5, Julia Konigshofer, qui est originaire de l’Ontario, s’est signalée avec quatre coups sûrs en autant de présences au bâton. Au monticule, la lanceuse Juliette Lajoie a très bien fait, n’accordant aucun point mérité en quatre manches. Les activités de la ligue, qui en est à sa saison inaugurale, se poursuivent principalement en Mauricie jusqu’au début du mois d’août.