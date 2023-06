L'UPA réclame le retour des terres de Rabaska au sein du giron agricole

L'Union des producteurs agricoles (UPA) du Québec s'adresse au gouvernement Legault pour lui demander de corriger la «situation aberrante» et le «non-sens» de l'exclusion des terres de Rabaska de la zone verte en adoptant sans délai un décret pour les ramener en territoire agricole.

L'UPA nationale, la Fédération de la Chaudière-Appalaches et le Syndicat de l'UPA de Lévis sautent dans le débat entourant l'utilisation des terres situées dans l'est de Lévis, dont le Port et la Ville de Lévis se disputent la propriété.

Ils «demandent formellement au gouvernement du Québec de procéder à la réinclusion en zone agricole par voie de décret d'inclusion des 271,7 hectares inutilement exclus il y a de ça maintenant plus de 16 ans.»

Ces lots, actuellement boisés ou en culture, appartiennent à la société en commandite Rabaska, qui voulait y implanter un projet de port méthanier. Elles avaient été dézonées par décret, en ne tenant pas compte de l'avis défavorable de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), rappelle l'UPA, qui parle d'une pratique «hautement discutable».

Promesse non tenue

Mais après l'abandon du projet, en 2013, le Port de Québec a signé une offre d'achat pour l'ensemble des 271,7 hectares, avant de se faire couper l'herbe sous le pied par la Ville de Lévis, qui veut exproprier 158 hectares pour en faire un parc industriel.

L'UPA intervient pour rappeler au gouvernement la promesse qui avait été faite de ramener ces terres en zone agricole, si le projet de port méthanier ne se concrétisait pas. En effet, Rabaska avait pris l'engagement d'appuyer une demande de réintégration. «Rabaska ne respecte pas son engagement, bien que mise en demeure de le faire», déplorent le président général de l'UPA, Martin Caron, et le président de la Fédération de l'UPA de la Chaudière-Appalaches, James Allen.

Contraire aux valeurs de protection

Les intentions de la Ville de Lévis d'en faire un parc industriel sont «contraires à toutes les valeurs de protection et de conservation des milieux naturels clamés par le gouvernement», martèle l'UPA.

De plus, la perte de ces milieux est décriée par les citoyens et empêcherait d'atteindre les cibles de la Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire, plaide-t-on.

Signal clair

Par ce geste, le gouvernement donnerait un «signal clair» que ses politiques constituent les fondements d'une vision d'avenir qui vise l'adaptation aux changements climatiques et l'autonomie alimentaire, argue l'UPA, qui interpelle les ministres de l'Agriculture, de l'Environnement, des Forêts et des Affaires municipales.