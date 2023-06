Messi pourrait faire au moins 60 M$ US par année

L’Inter Miami CF devrait bientôt officialiser la venue de Lionel Messi, mais en attendant, le propriétaire principal, Jorge Mas, s’est ouvert au Miami Herald.

Le partenaire de David Beckham a indiqué que Messi signera un contrat de deux ans et demi avec une possibilité de prolongation pour la saison 2026.

Qui plus est, son salaire pourrait atteindre les 60 M$ US (79,4 M$ CA) sans tenir compte d’autres revenus rattachés à l’entente dont nous parlerons plus loin.

Il faut rappeler que Messi a touché 30 millions d’euros (43,3 M$ CA) avec le Paris Saint-German la saison dernière.

Mas a insisté pour dire que la MLS n’avait pas fait d’entorse à sa réglementation pour permettre à Miami d’accueillir celui que l’on surnomme La Pulga.

«Absolument aucun changement ne sera apporté dans les règles. Il n’y a rien qui soit modifié pour permettre à Lionel Messi d’intégrer l’Inter de Miami. Je pense qu’Il y aura toujours un avant et un après Messi quand nous parlerons du sport aux États-Unis.»

Mirobolant

Pour en revenir à la rémunération de Messi, elle a de quoi donner le vertige puisqu’elle et le fruit d’un travail en amont et concerté qui a duré plusieurs mois.

La MLS a mis son équipementier, Adidas, dans le coup, de même que le diffuseur, AppleTV+.

Les deux entreprises multinationales ont accepté de verser à Messi des redevances sur les ventes d’articles et d’abonnements pour rendre l’offre encore plus alléchante.

Et l’Inter Miami CF y a mis du sien puisqu’il appert qu’on lui offrira entre 20 et 25% des parts du capital de l’équipe qui a récemment été évaluée à 600 M$ US (794,4 M$ CA).