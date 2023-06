Montréal: 50 000 tonnes de meubles laissés sur le trottoir après les déménagements

Chaque année, la grande période du déménagement du 1er juillet rime souvent avec dépotoir en raison des meubles qui sont abandonnés en bordure de rue, une situation à laquelle Montréal tente désespérément de mettre fin.

«Après la période de déménagement, c’est 50 000 tonnes de matière pêle-mêle qui sont abandonnées sur les trottoirs», a constaté Philippe Sabourin, porte-parole de la Ville de Montréal.

Canapés, bibliothèques, chaises ou encore appareils électroniques, certains de ces meubles sont déjà laissés au bord des rues depuis quelques jours dans la métropole.

«Les cas qu’on déplore, c’est des dépôts sauvages en bordure de chemin», a avoué M. Sabourin. «On n’a pas les effectifs ni l’équipement pour faire le tri.»

Les cols bleus de la Ville vont commencer des patrouilles dans quelques jours. Il leur faudra plus d’une semaine après le 1er juillet pour pouvoir récupérer les encombrants laissés par les 115 000 foyers montréalais qui vont déménager.

«On veut éviter de se retrouver dans une situation où on a toute sorte d’objets qui ne pourront pas être valorisés et qui seront détournés vers un site d’élimination», a souligné le porte-parole.

Conscientisation

Jean-Sébastien Matte, directeur général de la Société pour l’action, l’éducation et la sensibilisation environnementale de Montréal (SAESEM), remarque que de plus en plus de Montréalais sont sensibles à ce risque de dépotoir à ciel ouvert.

«Il y a une conscientisation, il y a tellement d’événements qui nous rappellent chaque jour qu’il faut faire des changements dans les habitudes de vie», croit-il.

L’organisme a notamment créé un programme de récupération des meubles pour leur donner une seconde vie.

AUDREY SANIKOPOULOS / AGENCE QMI

Actuellement installée sur Le Plateau-Mont-Royal, l’équipe de RebutRécup peut aller chercher ces matériels chez les particuliers, mais fait aussi des tours pour ramasser ce qui est laissé sur le trottoir.

Les citoyens peuvent également apporter des meubles dans le conteneur situé au coin des rues de Bordeaux et Marie-Anne.

«Depuis plusieurs années, on récupère de plus en plus», a observé M. Matte. «Chaque année, on augmente d’une tonne ce qu’on récupère et cette année je pense qu’on va en avoir deux fois plus que ce qu’on a fait dans les années passées.»

En 2022, 2,5 tonnes de matériels ont été retirées de la rue et de l’enfouissement avec cette initiative. En seulement deux jours, une tonne de meubles a été récupérée en date de mardi.

«Un des enjeux auxquels on fait face, c’est de démultiplier cette initiative partout sur le territoire», a-t-il reconnu. «S’il y a d’autres arrondissements qui veulent reproduire ça, nous, on est prêts à partager notre savoir.»