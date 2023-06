Musée POP : faites le plein de culture en famille avec ces 4 nouvelles expositions estivales

Pour célébrer en grande pompe son 20e anniversaire, le Musée POP de Trois-Rivières promet une programmation dynamique, audacieuse et éducative. Une occasion unique pour toute la famille d’apprendre tout en s’amusant !

4 nouvelles expositions sont prévues cet été et chacune d’entre elles saura faire vibrer les amateurs d’art, peu importe leur âge.

La programmation du 20e propose quatre films québécois cultes qui seront projetés dans la cour de l’établissement culturel au cours de l’été, des affiches d’expos réalisées et présentées au Musée durant les 20 dernières années seront exposées, et une borne interactive avec des témoignages et des images des moments marquants du Musée sera également installée sur le site.

Enfin, la maquette du projet d’architecture du Musée POP, et celle du décor de la série La Petite Vie seront dévoilées au grand public.

Sans plus tarder, voici les 4 nouvelles expositions du Musée POP à ne pas manquer cet été :

Crédit : Samuel Cyr

Dans un style caricatural, voire naïf, l’artiste François Fréchette propose une exposition de vitraux inspirés de l’univers de Fred Pellerin et de son célèbre personnage Babine.

15 juin au 1er octobre 2023

Crédit : Musée POP

Cette exposition familiale présente aux jeunes générations une version actuelle de l’œuvre de Félix Leclerc, alors que six de ses fables sont revisitées. Ici, la nature et les animaux sont omniprésents, et les valeurs universelles transcendent.

8 juin au 17 septembre 2023

Crédit : Musée POP

Découvrez la trentaine de robes-sculptures métalliques réalisées avec minutie par l’artiste François Bertrand, à partir d’objets récupérés. Impressionnante dentelle de métal !

Jusqu’au 31 mars 2024

Crédit : Musée POP

Dans le cadre de la Biennale internationale d’estampe contemporaine de Trois-Rivières, Suzie Allen, Anne Billy et Gabriel Mondor s’inspirent de la collection du Musée POP pour créer de toutes nouvelles œuvres contemporaines.

17 juin au 10 septembre 2023

Ces 4 nouveautés s’ajoutent aux expos déjà en vigueur, portant à 8 le nombre d’expositions actives tout au long de la saison estivale :

Visitez la Vieille prison de Trois-Rivières

Crédit : Musée POP

Comme la Vieille prison de Trois-Rivières fait partie du complexe muséal, on y propose également une visite guidée inoubliable

À travers un parcours combinant technologie et faits vécus, En d'dans ! Rencontres derrière les murs nous permet de suivre des personnages qui ont gravité dans l’univers de cette institution carcérale, dont le bâtiment est aujourd’hui classé monument historique. Émotions garanties!

À noter que la visite de la Vieille prison de Trois-Rivières est réservée aux 8 ans et plus. Et comme les places sont limitées, la réservation est fortement conseillée.

Cet été, prenez part aux festivités du Musée POP pour leur 20e anniversaire et faites le plein de culture en famille !