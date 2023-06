Pascal Martel plaide coupable à Trois-Rivières

Revirement de situation dans le dossier de Pascal Martel au Palais de justice de Trois-Rivières. Alors que son enquête préliminaire devait se poursuivre, l’accusé a choisi de plaider coupable à cinq des six chefs d’accusations qui pesaient contre lui.

Pascal Martel plaide coupable à l’accusation de négligence criminelle causant la mort, de voies de fait avec lésions et de voies de fait armées, d'outrage au cadavre de Florent Dumas et d'acte de bestialité. Les avocats d’un commun accord laissent tomber l'accusation de séquestration.

«Il restait le pathologiste qui devait venir témoigner mardi matin. On a reporté le dossier un peu plus tard en avant-midi, pour finalement obtenir des concessions de part et d’autre», a expliqué le procureur de la Couronne, Me Benoît Larouche.

La famille de la victime ne s'attendait pas à ce dénouement. Son frère. Michel Dumas était présent dans la salle d’audience depuis le début des procédures judiciaires.

«Il n’y a jamais rien qui va me ramener mon frère. Je suis déchiré là-dedans. Chaque fois que je me présentais au palais de justice, c’était dur. Ça me ramène beaucoup de souvenirs», a dit Michel Dumas.

«J’ai beaucoup de misère. J’en ai fait des cauchemars. C’est un long processus avant de guérir de tout ça», a-t-il ajouté.

Les détails et la preuve seront dévoilés au moment où la sentence sera rendue. Le corps de Florent Dumas a été retrouvé enterré dans la cour d'une résidence de Nicolet en mai 2022. La victime âgée de 51 ans aurait été violentée pendant plusieurs mois par son bourreau.

Anouk Martel, la fille de l'accusé, a accepté de se confier pour la première fois à TVA Nouvelles. La jeune femme a été sous l'emprise de son père pendant des années et vit encore avec les séquelles. Anouk Martel a eu le courage de porter plainte à la police après avoir écouté les confidences de son frère Jason.

«C’est un monstre, un psychopathe. Tout ce que mon frère m’a confié tourne en boucle dans ma tête. Je prends des pilules pour que mon cerveau arrête d’y penser», a confié Anouk Martel.

Les avocats déposeront une suggestion commune de sentence au juge le 13 juillet prochain.