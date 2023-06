Problèmes de poids et d’anxiété: Michel Charette se confie sur sa relation conflictuelle avec son père

«Je me sentais libre quand je mangeais», raconte Michel Charette. L’acteur s’est confié au balado Ouvre ton jeu de Marie-Claude Barrette sur sa relation conflictuelle avec son père qui l’a mené à développer des problèmes de poids et des troubles anxieux.

Questionné à savoir comment il régissait à l’autorité, le comédien connu pour ses rôles dans Le bonheur et dans la défunte série District 31 a répondu longuement en revenant sur son rapport laborieux avec son père, aujourd’hui décédé.

«L’autorité, ce n’est pas sain pour moi. J’avais un père extrêmement dur et sévère. Il décidait tout, ce qu’on faisait, où on allait [...] Il fallait être les meilleurs au hockey, les meilleurs à l’école. On avait beaucoup de pression. On vivait dans un monde stressant», raconte-t-il.

La bouffe: le combat de sa vie

L’acteur de 53 ans a raconté que la bouffe est le combat de sa vie. Enfant, la nourriture était l’unique chose qu’il pouvait maîtriser; il s’est donc tourné vers celle-ci pour compenser son vide intérieur.

«Je me sentais libre quand je mangeais. Cela a été ma dépendance, la seule place où mon père n’avait pas le contrôle. C’était le moment où je faisais f*ck you. Ça me calmait», confie l’acteur. Il n’y a que lui dans la famille à avoir développé des problèmes de poids.

Pour Michel Charette, chaque repas reste une bataille contre lui-même.

L’artiste ne craint pas de le dire: la thérapie et le sport lui ont sauvé la vie. S’il a entamé un long travail avec une psychologue, c’est grâce à l’appui de son amoureuse et mère de ses deux enfants, Marie-Claude. C’est sur elle qu’il peut compter pour lui «botter les fesses» afin de se dépasser; que ce soit pour écrire ses propres projets, perdre du poids ou aller consulter.

Vivre avec l’anxiété

Le père de Michel Charette a été élevé dans un foyer pauvre, par un paternel qui le battait et qui violentait également sa femme. Si celui-ci n’a jamais touché à sa famille physiquement – l’acteur a un frère –, il l’a cependant malmené psychologiquement.

Toute cette pression lui a fait développer beaucoup d’anxiété, notamment celle de performance. L’artiste a déjà vécu des moments d’angoisse qui duraient 24 heures sur 24, pendant plusieurs mois.

«Cela me suit aujourd’hui. Quand il y a des conflits ou que quelqu’un hausse la voix envers moi, j’ai tendance à écraser. Et j’ai toujours l’impression de devoir quelque chose à quelqu’un. Cela fait 12-13 ans qu’il est mort, mais je l’entends encore me parler», raconte le comédien qui a pu faire la paix avec son père sur son lit d’hôpital.

Humble, Michel Charette souhaite sensibiliser le public à ce qu’est l’anxiété – «le problème du siècle» –, même s’il n’a pas la prétention de tout connaître sur le sujet. Son meilleur conseil aux gens dans l’entourage d’une personne anxieuse? «Écoutez! Même si vous ne savez pas quoi dire, même si vous ne comprenez pas tout, écoutez.»