«Profit avant la sécurité»: quatre enfants blessés dans un centre d’amusement non réglementaire au Royaume-Uni

Le propriétaire d’un centre d’amusement pour enfant insalubre et non sécuritaire, qui plaçait «le profit devant la sécurité», s’est évité la prison de peu après qu’il ait omis de rapporter les blessures de quatre jeunes enfants pour s’éviter des inspections.

«C'est horrible de voir qu’il peut y avoir un endroit où vous emmenez vos enfants [...] en pensant que c'est sécuritaire, vu que vous supposez que les personnes qui gèrent les parcs ont fait toutes les bonnes choses en matière de sécurité», a déploré Amy Kirkpatrick, la mère d’une des quatre blessées, au tribunal de Cardiff au Royaume-Uni lundi, selon la BBC.

«Quand les cubes de mousse ont été retirés, il n'y avait aucun signe d'entretien ou de nettoyage pour des mois», aurait indiqué le procureur Carl Harrison selon The Sun, listant notamment des bas, des gobelets en plastique cassés, un ressort de trampoline, une serviette hygiénique et des appareils électroniques parmi les items trouvés au fond.

Le propriétaire du centre d’amusement Supajump à Cardiff, Philip Booth, s’est évité de peu la prison en écopant plutôt d’une sentence de 10 mois de prison avec sursis ainsi que de 200 heures de travaux communautaires pour avoir placé «le profit devant la sécurité» dans son établissement, aurait tranché le tribunal.

Car entre août 2017 et octobre 2019, le centre contenant des trampolines réguliers et gonflables, des murs inclinés, des poutres de combats ainsi qu’une cuve de cube en mousse aurait été le théâtre d’au moins quatre accidents graves.

Dans l’un des cas, une fillette de huit ans serait restée coincée sous un trampoline gonflable, le visage et les bras ensanglantés et peinant à respirer, ce que le propriétaire aurait qualifié de «simple écorchure», selon le média britannique.

Dans un autre cas, un enfant de 11 ans se serait brisé la jambe en atterrissant sur un objet dur dans la cuve de mousse. Mais dans tous les cas, les accidents n’auraient pas été répertoriés par le propriétaire.

«Les gens vous font confiance pour que toutes les précautions de sécurité soient prises, mais cette confiance a été cruellement mal placée. Il est prouvé que vous faites passer le profit avant la sécurité», aurait indiqué le juge Matthew Porter Bryant, en précisant que les «principes de base» de sécurité étaient absents, selon la BBC.

En plus de sa peine, l’homme devra débourser 10 000 livres sterling – l’équivalent de plus de 16 800$ canadiens – en amendes, et payer les frais de poursuite d’un montant équivalent.