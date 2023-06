Un employé des Astros retrouve la bague de la Série mondiale qu’il avait perdue au stade

L’histoire aurait pu s’avérer très coûteuse financièrement et sentimentalement pour un travailleur de longue date des Astros de Houston qui a égaré sa bague commémorant la Série mondiale gagnée par l’équipe l’an dernier.

L’employé en question – dont le nom de famille est Munoz – peut remercier une amie de son fils, Janie Arredondo, qui a lancé un avis de recherche sur les réseaux sociaux. Celle-ci a précisé dimanche que l’homme œuvrant au Minute Maid Park depuis 23 ans avait perdu le précieux objet durant un quart de travail, à l’occasion de la visite des Reds de Cincinnati. La perte a été constatée une vingtaine de minutes après qu’il eut retiré la bague de ses doigts pour nettoyer ses mains, puis reçu un appel de service.

«Sa fête des Pères a été gâchée», a d’ailleurs rédigé Arredondo sur son compte Facebook.

Heureusement pour le principal intéressé, une âme charitable s’est manifestée ultérieurement, au grand plaisir de la femme ayant émis un S.O.S.

«Il y a encore de bonnes personnes dans ce monde, Houston pour être exact!, a-t-elle dit en accompagnant la mise à jour de son message d’une photo du fameux bijou. Grâce aux nombreux partages, quelqu’un a répondu.»

Au sein des organisations gagnantes du championnat des ligues majeures de baseball, les joueurs, les membres de la direction, les entraîneurs et les employés peuvent recevoir une bague; le tout est à la discrétion de la formation concernée. Sur certains sites spécialisés de vente, la valeur de celles accordées aux Astros pour leur titre de 2022 est minimalement de 499 $US et peut atteindre plusieurs milliers de dollars, voire au moins une quinzaine.