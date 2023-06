Un homme d'affaires pakistanais et son fils à bord du submersible

Un important homme d'affaires pakistanais et son fils font partie des cinq personnes à bord d'un petit sous-marin touristique qui a disparu pendant une tentative d'exploration de l'épave du Titanic dans l'Atlantique Nord, a annoncé mardi leur famille.

L'engin submersible, qui appartient à la compagnie OceanGate Expeditions, a commencé sa plongée dimanche avant de perdre contact avec la surface moins de deux heures plus tard, selon les autorités.

Shahzada Dawood, vice-président du conglomérat Engro basé à Karachi, dans le sud du Pakistan, et son fils Suleman sont à bord du submersible, a indiqué leur famille dans un communiqué. Le sous-marin ne dispose que d'une réserve de 96 heures d'oxygène.

CAPTURE D'ÉCRAN/DAWOOD FOUNDATION

Shahzada Dawood, 48 ans, et Suleman, 19 ans, étudiant, sont tous les deux citoyens britanniques et appartiennent «à l'une des familles les plus respectées au Pakistan», a précisé la holding Dawood Hercules gérée par la famille Dawood.

Un communiqué a décrit Shahzada Dawood comme «le père aimant» de deux enfants ayant un fort engouement pour «la photographie, notamment la photographie de la faune sauvage, et l'exploration de différents habitats naturels».

«Pour l'heure, le contact a été perdu avec le submersible et il y a peu d'informations disponibles», avait expliqué la famille auparavant.

«Une opération de secours menée conjointement par de nombreuses agences gouvernementales et des compagnies opérant en eau profonde est en cours pour rétablir le contact avec le submersible et ramener» ses occupants en sécurité, a ajouté la famille.

«Nous sommes reconnaissants pour les inquiétudes exprimées par nos collègues et amis et nous voudrions demander à tout le monde de prier pour leur sécurité», a-t-elle ajouté.

Engro a des investissements dans plusieurs secteurs d'activité: l'énergie, l'agriculture, la pétrochimie et les télécommunications.

Le père de Shahzada, Hussain Dawood, est régulièrement cité par la presse pakistanaise parmi les hommes les plus riches du pays.

Le profil de Shahzada sur le site internet d'Engro indique qu'il est également administrateur de la Fondation Dawood, une structure caritative, fondée en 1960, qui se consacre à l'éduction.

Il a poursuivi ses études aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, selon son profil.

Les gardes-côtes américains et canadiens mènent les recherches, dans une région située à environ 1450 km à l'est de Cape Cod, dans le nord-est des États-Unis, à une profondeur d'environ 4000 m.

Parmi les cinq passagers se trouve l'homme d'affaires, aviateur et touriste spatial britannique Hamish Harding, 58 ans, PDG de l'entreprise de vente de jets privés Action Aviation basée à Dubaï.