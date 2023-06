Une septuagénaire est dans un état critique à Rougemont

Une septuagénaire qui était passagère d’un véhicule qui a heurté un poteau sur la rue Principale, mardi après-midi, à Rougemont est dans un état critique.

La Sûreté du Québec (SQ) a été appelée sur les lieux de l’accident en Montérégie vers 16h 30.

«Un véhicule circulait en direction est, lorsqu’il est allé frapper un poteau en bordure de la rue, a indiqué le porte-parole de la SQ, Stéphane Tremblay. Deux septuagénaires, un homme et une femme, étaient à bord du véhicule et on craint pour la vie de la dame.»

La cause de la collision est inconnue pour le moment. Un reconstitutionniste de la SQ a été appelé sur place pour tenter de déterminer les circonstances de l’accident. L’enquête se poursuit.