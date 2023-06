FORGET, Irenée



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Monsieur Irenée Forget, le 11 juin 2023 à l'âge de 91 ans. On se souviendra de l'homme d'exception qu'il était, visionnaire aguerri, de la trempe des grands bâtisseurs. Un homme de coeur et de famille.Producteur agricole, propriétaire de l'imposante " Ferme des ancêtres ", il assumera pendant 25 ans la présidence du syndicat de secteur de l'union des producteurs agricoles (UPA). Il fut pendant 5 ans administrateur au sein de la Coopérative fédérée du Québec.Il oeuvra en politique municipale, premièrement dans Saint-Louis de Terrebonne comme conseiller municipal de 1974 à 1977 puis maire de 1977 à 1985. Instigateur de l'importante fusion de Terrebonne et de Saint-Louis de Terrebonne en 1985, il fut élu maire du nouveau Terrebonne et le resta jusqu'à son retrait de la vie politique en 1997.En 1983, son action politique s'est étendue sur le plan régional à la préfecture de la MRC (Municipalité régionale de comté) des Moulins jusqu'à la fin de sa carrière et il a été membre de la Table des Maires du Grand Montréal.Monsieur Forget a été un leader exceptionnel et un homme d'une grande générosité. Sa patience sans pareille, sa positivité débordante, sa capacité à toujours trouver les mots justes et les solutions adéquates, sans jamais dire du mal de quiconque, ont fortement contribué à sa réputation. Son optimisme constant et sa bienveillance ont marqué tous ceux qui ont eu le privilège de le connaître et de travailler avec lui.Il est allé rejoindre son épouse, l'amour de sa vie, Mme Annette Dion ainsi que ses 2 filles adorées Manon et Lynda. Il laisse dans un grand deuil sa fille Lucie (Martin Rathé), ses 4 petits-enfants ; François Crevier (Janie Renaud), Alexandre Geleyn (Jean-Samuel Boudreault), Jean-William Dumont (Michelle Cooper) et Ann-Stéphanie Dumont (Laurent Laferrière) qui lui apportaient tant de bonheur et d'éclats de rire et ses arrière-petits-fils Olivier et Samuel, son gendre Jacques Geleyn ainsi que Richard Desjardins.Il laisse également ses soeurs : Aline et Nicole (Serge Brouillette), son frère Alphonse, belles-soeurs et beaux-frères : Pauline Ouimet, Henriette Dion (André Carrière), Carmen Dion, Irène Dion (André St-Amour), Aimé Dion (Denise Vanier), Esther Grand Maison, Réal Dion (Suzanne Gendron) et il manquera également à ses nombreux neveux et nièces, parents et amis.Pour honorer la mémoire de Monsieur Forget, des funérailles civiques ont été décrétées par le maire de la Ville de Terrebonne, Mathieu Traversy.La famille recevra les condoléances le mercredi 5 juillet 2023 de 11h à 15h à la939, RUE ST-LOUISTERREBONNELes funérailles civiques auront lieu ce même jour à 15h à l'église St-Louis-de-France située au 825, rue St-Louis à Terrebonne. L'inhumation au cimetière de Terrebonne aura lieu dans l'intimité.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer.