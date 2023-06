LÉTOURNEAU, Lise



À l'hôpital Charles-LeMoyne, le 11 juin 2023, à l'âge de 72 ans, est décédée Lise Létourneau; fille de feu Rita Aubé et de feu Claude Létourneau.Elle était la soeur de: feu Claudette (Michel Mongeau), feu Sairj, Jean-Pierre et Manon (Bernard Pinsonneault). Elle laisse également ses neveux, nièces, parents et amis.Selon ses volontés, il n'y aura pas de service funéraire.Des dons à la Fondation de l'hôpital Charles-LeMoyne seraient appréciés.