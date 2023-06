LEGAULT,Gaston



Originaire de Saint-Timothée, le 16 juin 2023, à l'âge de 98 ans et 8 mois, est décédé à Saint-Eustache, Monsieur Gaston Legault, époux de feu Madame Georgette Renaud. Il était le fils de feu Madame Aurore Bigras et de feu Monsieur Azarie Legault.Il laisse dans le deuil ses enfants: Denis (Lucie), Nicolle, Luc (Agathe) et Louise, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances vendredi le 23 juin, de 14h à 17h, de 19h à 21h et samedi le 24 juin de 9h à 11h au :146, RUE ST-LOUIS, ST-EUSTACHEUne cérémonie aura lieu à 11h au même endroit.