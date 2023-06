PEPIN, Monique



Auparavant de Boucherville, le 6 juin 2023, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Monique Pepin, épouse de feu Réal Payette.Elle laisse dans le deuil ses filles Manon (Gaston) et Chantal (Isabelle), ses petits-fils Maxime (Pascale) et Vincent, son arrière-petite-fille Alexia, sa soeur Denise (feu Jean-Paul Dupré), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux, nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 16 juillet de 13 à 16h au:À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE (QUÉBEC) J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. : (450) 655-6036 Téléc. : (450) 655-0941Une liturgie de la Parole, en présence des cendres, aura lieu le même jour à 16h en la chapelle du complexe. La mise en terre des cendres se fera le lundi 17 juillet 2023 à 11h au cimetière de Boucherville, 100 rue de Montbrun, J4B 4V1.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de Parkinson.