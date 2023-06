LUSSIER, Jeanne

(née Trudeau)



À Saint-Eustache, le 13 juin 2023, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Jeanne Trudeau, épouse de feu Jean Lussier.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Jacques (Jocelyne), Suzanne (Robert), Monique (Régent) et Louise (Michel), ses 8 petits-enfants, Marie-Êve, Marc-André, Stéphane, Maxime, Claude, Martin, David et Cédric, ainsi que ses 15 arrière-petits-enfants, ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le jeudi 29 juin de 14h à 17h et de 19h à 20h30 au :147 BOUL. ARTHUR-SAUVÉSAINT-EUSTACHE 450-473-5934Une liturgie sera célébrée ce même jeudi 29 juin à 20h30 en la chapelle du complexe, suivie de la mise en columbarium.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation québécoise du cancer.