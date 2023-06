POULIN, Jean-Yves



À l'infirmerie de la Résidence-Notre-Dame-de-Richelieu, le 15 juin 2023, est décédé à l'âge de 92 ans, le frère Jean-Yves Poulin, o.m.i., fils de feu Alcide Poulin et de feu Élise Lepage.Outre sa famille religieuse, le défunt laisse dans le deuil ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs: feu Maurice (feu Georgette Morin), feu Fernand (feu Gisèle Morin), feu Fernande (feu Léonard Falardeau), feu Jeannine, feu Claude, feu Gervais (feu Marie-Anna Tremblay), feu Marcel (feu Marguerite Charest), Monique (feu Gérard Lévesque), feu Gilbert, ainsi que de nombreux neveux et nièces.Ses funérailles seront célébrées à la chapelle de la Résidence Notre-Dame à Richelieu, 460, 1ère Rue, Richelieu, le samedi 24 juin à 14h.Ses cendres seront inhumées au cimetière Oblat de Richelieu à une date ultérieure.