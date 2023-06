BOUVETTE, André



À Montréal, le mardi 13 juin 2023 est décédé, à l'âge de 78 ans, André Bouvette, époux de feu Lise Bergeron.Il laisse dans le deuil ses soeurs et frères feu Laurent (Anne-Marie), Jean (Tram), Louise (Hervé), Renée (Claude) et Richard (Danielle), ainsi que ses belles-soeurs et beaux-frères feu Michel (Manon), Nicole (Michel), Lucie (Vern), Pierre et Éric. Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces Alain (Nathalie), Christian (Cavelle), Marianne (Bert), Marie-Claude, Caroline (Luc) et Andrée-Anne (Jean-Sébastien), ainsi que plusieurs petits-neveux, petites-nièces et amis.La famille tient tout spécialement à remercier Madame Hélène Veilleux, amie d'André, pour son grand dévouement auprès d'André au cours des dernières années et jusqu'à la fin.Anthropologue de formation, André était un homme de conviction. Alors étudiant à la maîtrise, il a oeuvré à la mobilisation politique des expropriés de Mirabel en tant que conseiller auprès de l'UPA et du centre d'information et d'animation communautaire de Ste-Scholastique. Il fut professeur apprécié de ses étudiants au CÉGEP de St-Jérôme et a également parcouru le monde pour le compte du Centre d'Étude et de Coopération Internationale (CECI). Il s'est aussi impliqué en politique fédérale (chef de cabinet).La famille vous accueillera au complexe funéraire :le dimanche 2 juillet 2023 de 10h à 14h30.En guise de sympathie, un don peut être fait en sa mémoire à la Fondation du CHUM.