THÉRIEN, Gilles



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Gilles Thérien survenu au CHSLD Le Cardinal, le 11 juin 2023 à l'âge de 78 ans.Il laisse dans le deuil sa grande amie Noëlla, ses soeurs Pierrette et Rita (Maurice), son frère Yvon (Thérèse), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le mardi 27 juin 2023, de 13 h à 16 h à laUne cérémonie sera célébrée à 16 h, en la chapelle de la Résidence funéraire Notre-Dame.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Canada.La famille tient à remercier l'équipe des soins du Centre Le Cardinal.