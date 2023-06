LAFORTUNE (ROUSSIN)

Pierrette



À Laval, le 14 juin 2023, à l'âge de 98 ans, est décédée paisiblement notre mère Pierrette.Elle laisse dans le deuil ses enfants Michèle (Jean), Guy et André; sa petite-fille Veronique (Oliver) ainsi que ses arrière-petits-enfants adorés, Audrey et Fletcher.La famille recevra parents et amis à:le mercredi 28 juin 2023 de 12h à 16h. Une célébration aura lieu à 15h30 au même endroit.Au lieu des fleurs, un don au CHLSD VIGI l'Orchidée blanche serait grandement apprécié, pour leur gestion de soins exceptionnels!