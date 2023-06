ARSENAULT, Albert



15 février 1928 - 11 juin 2023De Saint-Constant, le 11 juin 2023, à l'âge de 95 ans, est décédé M. Albert Arsenault, conjoint de Mme Johanne Milette.Outre sa conjointe Johanne, il laisse dans le deuil ses enfants Denis et Hélène (Jocelyn Bisson), ses petits-enfants Steve (Maude), Karine (Alain) et Kim (Louis-Philippe), ses arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il a été confié au salon funéraireSAINT-CONSTANT J5A 2G9450-632-1515La famille y accueillera parents et amis le dimanche 9 juillet de 13h à 16h, suivi d'une cérémonie à la chapelle du complexe funéraire, dès 16h.