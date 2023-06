THIBOUTOT, Raymond



À l'aube de ses 96 ans, Raymond nous quittés.Il aura vécu une belle vie entourée de son épouse aimante Irma, décédée il y a 9 ans, de ses enfants, Serge décédé à 13 ans, Suzanne (Alain Giguère), Danièle (Jean-François Meloche), Manon (Vincent Fulvio), Chantal (Raymond Labrecque), Gilles (Brigitte Létourneau) et Jean-Yves (Amelie Bernard).Il a été grand-papa adoré de Mathieu, Geneviève, Marylène, Audrey-Anne, Lily-Rose, Karine (décédée à 21 ans), Marc-Antoine, Vincent, Raphaël, Félixe et l'arrière-grand-papa gâteau de Évelyne, Zakary, Xavier, Méhane, Violette, Auguste, Charlotte et Arthur.Il a terminé sa vie avec son ange, Micheline Charbonneau, qui l'a soutenu jusqu'au dernier jour.La famille désire vous aviser que tout se déroulera à une date ultérieure.Monsieur Thiboutot fut confié au :105 BOUL. DESJARDINS ESTSAINTE-THÉRÈSE450-473-5934