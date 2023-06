Agression sexuelle: 30 mois de pénitencier pour avoir transmis le VIH à sa partenaire

Un sexagénaire qui a transmis le VIH à sa partenaire pendant une relation sexuelle écope de 30 mois de pénitencier.

Camil Ouellet a baissé la tête, les yeux rougis, en encaissant la décision du tribunal.

«Il est foudroyé», a commenté l'avocat de la défense, Me Nicolas Gagnon, quelques instants après avoir rencontré son client en cellule.

La victime, aujourd'hui septuagénaire, est sortie soulagée de la salle d'audience.

«Il le mérite vraiment», a-t-elle commenté sous le couvert de l'anonymat, puisque son identité est protégée par une ordonnance du tribunal. «Je n'espérais plus, mais là, il va avoir les conséquences.»

En février 2017, Camil Ouellet a appris qu'il était atteint du VIH, avec une charge virale importante. Cela ne l'a pas empêché, un mois plus tard, d'avoir une relation sexuelle non-protégée avec une amie qui habitait le même immeuble. Il a toutefois omis volontairement de l'informer de son état de santé et elle a appris, la semaine suivante, qu'elle était atteinte à son tour.

L'accusé a plaidé coupable à une accusation d'agression sexuelle grave mettant la vie en danger en janvier dernier.

Le juge Pierre Simard a statué qu'il a abusé de la confiance de sa partenaire, et qu'il ait entretenu un doute sur le diagnostic du médecin ne changeait rien à son obligation d'informer sa partenaire, puisqu'il était à risque.

«Le crime est grave puisqu'il met la vie en danger», a indiqué la directrice des poursuites criminelles et pénales au dossier, Me Nicole Ouellet. «Il devait dévoiler son état afin que le consentement de la partenaire à la relation sexuelle soit éclairé.»

La défense, qui avait suggéré une peine de deux ans moins un jour à purger en société, juge la peine de pénitencier démesurée, et va porter la cause en appel. Selon son argument, le médecin traitant aurait dû soumettre M. Ouellet à un traitement dès février 2017.

«Oui, M. Ouellet a joué à l'autruche, mais il n'est pas totalement responsable de la transmission du virus», a plaidé Me Gagnon. «Si le médecin avait entrepris un traitement dès le départ, il n'y aurait pas eu de transmission.»

Les conséquences ont été énormes pour la victime. Elle sera médicamentée à vie, et son état de santé a entraîné une rupture de ses relations avec sa fille et ses petits-enfants.