Air Canada se distingue à l’étranger

La compagnie aérienne Air Canada s’est distinguée à l’étranger en devenant le meilleur transporteur familial aux World Airline Awards de Skytrax de 2023 à Paris lors du Salon international de l’aéronautique et de l’espace.

Le transporteur aérien a vu également ses employés rafler la mise en remportant le prix du Meilleur personnel au sol et à bord au Canada, tandis que le prix du Meilleur transporteur aérien à faibles coûts au pays est revenu à sa compagnie low cost Air Canada Rouge.

«Ces prix reconnaissent la position d'Air Canada comme chef de file de l'industrie au Canada et dans le monde», s’est félicité dans un communiqué, mardi, Michael Rousseau, président et chef de la direction d'Air Canada.

Parmi les critères d’attribution des prix, Skytrax prend en considération les politiques d’attribution des places adaptées aux familles, les zones d'enregistrement réservées aux familles, l'embarquement prioritaire, les repas et les trousses d'activités pour enfants.

«Nous continuons à mettre en place d'autres initiatives axées sur la famille au moyen de nos produits et services à bord et du partage familial Aéroplan, et nous nous réjouissons d'accueillir encore plus de familles à bord dans l'ensemble de notre réseau mondial», a ajouté M. Rousseau.