Assaut du Capitole: une lourde peine pour «l'un des plus violents»

Un homme de la Californie décrit par les procureurs comme «l'un des accusés les plus violents du 6 janvier 2021», lors de l’assaut du Capitole, a été condamné à une peine de 12 ans et demi de prison, après avoir plaidé coupable de conduite violente et obstructive.

Selon CBS News, Daniel «DJ» Rodriguez a admis en février qu'il avait attaqué l'ancien policier de Washington, D.C. Michael Fanone avec une arme à impulsion électrique, ce qui lui a fait perdre connaissance. Rodriguez a aussi avoué qu’il voulait empêcher le Congrès de certifier les résultats de la présidentielle de 2020.

En plus d’une peine de 12 ans et demi de prison, il devra également payer 96 000$ pour couvrir les soins médicaux du policier et verser 2000$ en dédommagement pour la destruction du Capitole.

Les avocats de Rodriguez ont indiqué qu'il avait «des remords» pour ses actions. Il a d’ailleurs transmis une lettre au policier, laquelle le qualifiait de «brave homme».

«Je veux seulement m'excuser du fond du cœur, a écrit Rodriguez. Je me suis laissé emporter et je n'ai jamais vécu quelque chose comme ça, ça m'a fait perdre la tête. J'aurais aimé être plus intelligent. J'aurais dû te protéger parce que j'ai un profond respect pour les forces de l'ordre et j'ai toujours défendu la police.»