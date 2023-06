DUSABLON née LAPOINTE

Rolande



À Montréal, le vendredi 16 juin 2023 est décédée, à l'âge de 97 ans, Rolande Lapointe, épouse de feu Arthur Dusablon.Elle laisse dans le deuil ses enfants Micheline (feu Emile Hinton), feu André, Jean-Pierre, Danielle, Carole (Daniel Pelletier), ses petits-enfants Karine, Éric, Jonathan, Christelle, son arrière-petit-fils William, sa soeur Yvette, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 25 juin 2023 de 14h30 à 17h et de 19h à 21h ainsi que le lundi 26 juin 2023 à compter de 10h30.Les funérailles seront célébrées ce même jour à 11h30 en la chapelle du complexe, et de là au cimetière Le repos St-François d'Assise.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un organisme de votre choix.