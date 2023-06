ROBERGE, Madeleine

(née Durette)



C'est avec une grande tristesse que nous vous faisons part du décès de Madeleine Durette, le 7 juin 2023 à l'âge de 87 ans, épouse de feu Claude Roberge.Elle laisse dans la peine et le deuil ses enfants: Alain (Louise), Lyne (Jocelyn), Johanne et Stéphane (Claudine), ses trois petits-enfants, Véronique (Luc), Nicolas (Jaëlle) et Thomas (Phylisia), ses arrière-petits-enfants Mathéo et Féelicia, ses frères André (Claudette) et Jacques (Suzanne), sa belle-soeur Jeannine, son beau-frère Pierre ainsi que de nombreux neveux et nièces, dont sa nièce Sylvie qu'elle affectionnait beaucoup, parents et amis(es).La famille recevra les condoléances le dimanche 9 juillet 2023 de 13h à 16h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 6700 Beaubien est, Montréal.Suivra une liturgie de la Parole à 16h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.