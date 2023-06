NFL: Benjamin St-Juste prêt à devenir un joueur étoile

Dans la NFL, les meilleurs joueurs regorgent de confiance et c’est le cas de Benjamin St-Juste. À l’approche de sa troisième saison, le demi de coin québécois estime qu’il a tous les outils pour s’établir comme l’un des joueurs étoiles à sa position, avec les Commanders de Washington.

• À lire aussi: Un quart de la NFL s’attire les moqueries à cause de son entraînement

• À lire aussi: Tyreek Hill aurait frappé un employé d’une marina

• À lire aussi: Tom Brady rend hommage à son père et à ses enfants

L’automne dernier, St-Juste avait démontré tout son potentiel en amorçant les 11 premiers matchs des siens, affrontant régulièrement les meilleurs receveurs adverses. Une blessure à la cheville subie face aux Texans le 20 novembre l’a cependant tenu à l’écart du jeu lors de cinq des six derniers matchs. Le choix de troisième tour en 2021 a réussi 42 plaqués, dont deux sacs du quart, en plus de rabattre sept passes.

Il a bien cru réussir ses deux premières interceptions en carrière, mais chaque fois, elles ont été annulées en raison de pénalités. Voilà que St-Juste se sent plus que jamais d’attaque.

«Si je peux rester en santé toute la saison, je n’ai aucun doute que je peux devenir un All Pro», a-t-il résumé lors d’une entrevue avec Le Journal, en faisant allusion aux joueurs élus sur les équipes d’étoiles de la ligue.

«Avec les progrès que j’ai faits l’an passé jusqu’à ma blessure, c’était encourageant. Cette année, je connais encore mieux la défense et je suis encore plus confortable avec le cahier de jeux», a-t-il fait valoir.

De la compétition bienvenue

AFP

En avril dernier au repêchage, les Commanders ont sélectionné un jeune demi de coin prometteur, Emmanuel Forbes, au premier tour. Certains y ont vu un désaveu à l’endroit de St-Juste, ce que l’ancien des Spartiates réfute.

«Une franchise, quand elle repêche des joueurs, elle ne pense pas au moment présent, mais au futur. Si tu ne repêches pas de demis défensifs à chaque année parce que tu en as deux qui sont bons en ce moment, puis que quelqu’un se blesse, demande à être échangé ou que son contrat vient à échéance, tu fais quoi dans le futur?» a mentionné celui qui s’attend à évoluer à l’intérieur comme à l’extérieur, avec l’arrivée de Forbes.

«J’ai la chance de jouer plusieurs positions et il y a plus de responsabilités qui viennent avec une troisième année dans la NFL. Je suis prêt à les assumer comme vétéran pour qu’on mise sur l’une des meilleures défenses.»

«On a toujours besoin de profondeur. La saison est très longue et il faut des joueurs qui produisent au même niveau que les partants. J’ai toujours été du genre à partager mes connaissances pour aider les jeunes. J’ai eu moi-même des joueurs comme Kendall Fuller qui m’ont aidé quand j’étais recrue. C’est mon devoir de faire ça à mon tour», a-t-il assuré.

Changement d’air

Chez les Commanders cette saison, il n’y aura pas que de nouveaux visages dans le vestiaire, mais aussi à la tête de l’équipe. Après des années de règne contesté, Daniel Snyder s’est résigné à vendre l’équipe au groupe de Josh Harris, qui sera officialisé sous peu comme nouveau propriétaire. Le changement devrait faire le plus grand bien à l’organisation mal aimée des dernières années.

«Déjà autour de l’équipe, chez les partisans et les commanditaires, on sent que l’énergie est en train de revenir. On a été chercher le coordonnateur offensif des Chiefs (Eric Bieniemy), on a un jeune quart-arrière (Sam Howell) et on a de nouveaux propriétaires qui arrivent. On sent que les gens sont prêts à revenir et que l’énergie va être vraiment différente», estime St-Juste.

Un populaire camp pour les jeunes de retour

AFP

Après le retentissant succès de l’an dernier, le camp de football Retour à l’origine, organisé par Benjamin St-Juste, revient en force les 30 juin et 1er juillet.

Toujours tenu à l’école secondaire Curé-Antoine Labelle à Laval, où St-Juste a joué son football scolaire avec les Loups, le camp devrait attirer 625 jeunes séparés en groupes de 8 à 13 ans, 14-15 ans et 16 à 19 ans. Ce serait encore mieux que l’an dernier avec un étonnant total de 500 participants.

Encore une fois, plusieurs joueurs professionnels, actifs ou anciens, seront sur place, comme Matthew Bergeron (Falcons), Kwity Paye (Colts), Luiji Vilain (Vikings), Darrick Forrest (Commanders) et Jesse Luketa (Cardinals), entre autres.

«Il y a plusieurs jeunes qui voient ces joueurs-là à la télé et sur les réseaux sociaux, mais ce n’est pas la réalité tant qu’ils n’ont pas la chance de leur parler et de leur poser des questions. On a besoin d’amener nos jeunes à être coachés par des joueurs comme ça», a expliqué St-Juste, qui sera évidemment lui aussi parmi l’équipe d’entraîneurs.

Influence positive

Le demi de coin se réjouit du fait que la première mouture de son camp ait aimanté autant de jeunes sur le terrain.

Après tout, le football n’a pas toujours eu bonne presse depuis quelques années avec certains dossiers lourds comme les effets des commotions cérébrales. St-Juste est de ceux qui continuent de prôner les bienfaits du sport au-delà des risques.

«On a lu beaucoup de choses dans les dernières années sur le fait que les jeunes ne s’inscrivaient plus au football. On parlait de creux de vague et d’écoles qui fermaient leur programme depuis la COVID.»

«Quand on a organisé le camp et que 500 jeunes se sont présentés, on a senti que ça leur a donné un boost de parler à des joueurs de la NFL, de la LCF et de la NCAA. Ça leur démontre qu’il faut continuer de travailler fort parce que le sport peut changer des vies.»