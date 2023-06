Bewegen déclare faillite, des villes du monde privées de leurs vélos électriques en libre-service

La compagnie québécoise de vélos en libre-service Bewegen a déclaré faillite, forçant une série de villes du monde à interrompre temporairement leur service de vélos électriques partagés.

Peu connue au Québec, l’entreprise basée à Saint-Georges, en Beauce, avait déployé sa solution surtout à l’extérieur du Québec jusqu’ici, dans près d’une trentaine de villes.

Son plus grand projet avait été réalisé pour la ville de Tartu en Estonie, avec 800 vélos.

Sans le service de maintenance pour gérer la flotte de Bewegen, cette ville a dû interrompre son service de vélo en libre-service récemment, en attendant de trouver un autre fournisseur. Les villes de Raleigh, en Caroline du Nord, et de Richmond, en Virginie, ont aussi publié des avis d’interruption dans les dernières semaines.

Le 19 avril, Bewegen écrivait sur son fil Twitter que les rumeurs de faillite étaient fausses. L’entreprise s’était placée sous la protection de la Loi sur les faillites et l’insolvabilité plus tôt cette année, avant de déposer l’avis de faillite dans les derniers jours. En 2021, l’entreprise employait une quinzaine de personnes.

Au Québec, la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu a mis en service les vélos Bewegen, mais a dit ne pas avoir été affectée par la faillite. La Société de transport de Sherbrooke et la ville de Saint-Gabriel-de-Brandon figurent au nombre des créanciers québécois, pour des sommes de 180 000$ et 54 000$. Il n’a toutefois pas été possible de parler avec les responsables.

Bewegen a été fondée en 2015, et ses vélos électriques ont été conçus et fabriqués par Rocky Mountain (anciennement Procycle), une entreprise créée par l’homme d’affaires Raymond Dutil.

Dommages collatéraux?

Les créances de Bewegen s’élèvent à 37,3M$, dont 35M$ concernent Gestion R.A.D. et Industries R.A.D., des entreprises du holding de M. Dutil.

Rocky Mountain perd un client en Bewegen et le holding auquel la compagnie appartient engloutit beaucoup d’argent dans la faillite. Il n’a pas été possible de joindre les dirigeants pour connaître les impacts de cette débâcle.

Les autres créanciers de Bewegen sont dispersés en Chine, au Portugal, en Estonie, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

L’entreprise beauceronne a reçu 947 000$ du gouvernement fédéral en aide à l’innovation entre 2015 et 2018. Au Québec, elle a obtenu 100 000$ ainsi que de l’accompagnement d’Investissement Québec pour l’exportation.