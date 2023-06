Chevalier de l'Ordre national du Québec: une autre grosse dose d'amour pour Michel Côté à l'Assemblée nationale

Trois semaines après son décès, le comédien Michel Côté a reçu une autre belle dose d’amour, mercredi, lorsqu’il a été fait Chevalier de l’Ordre national du Québec.

Il y avait beaucoup d’émotion dans la salle du Conseil législatif de l’Assemblée nationale quand le premier ministre François Legault a remis l’insigne de Chevalier à Maxime Le Flaguais, qui représentait son papa.

Sous le regard de sa veuve Véronique Le Flaguais et de son autre fils Charles Côté, tous les invités se sont levés pour ovationner Michel Côté, une marque d’affection qui soulignaitait avec éloquence la place spéciale que le comédien occupait dans le cœur des Québécois.

Visiblement touché par ces applaudissements nourris, Maxime Le Flaguais a levé le pouce en l’air, exhibé l’insigne de son papa et lancé un regard vers le ciel.

« Il va rester dans nos mémoires et nos cœurs pour jamais », a prédit François Legault, après avoir vanté les accomplissements professionnels et les qualités humaines de Michel Côté.

La fierté d’un fils

« J’ai ressenti beaucoup de fierté pour mon père », a confié Maxime Le Flaguais au Journal, après la cérémonie.

« Je suis les traces de mon père dans le métier depuis 20 ans et on me demande souvent ce que ça me fait d’être dans l’ombre de mon père. J’ai toujours dit que j’étais dans sa lumière et non dans son ombre, mais aujourd’hui, c’est la première fois que j’avais les pieds là où ses pieds auraient dû être », a-t-il aussi dit.

« C’est la première fois que ça m’arrivait et c’est venu me chercher. »

Janette ne veut pas arrêter

L’écrivaine et animatrice Janette Bertrand de même que le peintre et sculpteur Armand Vaillancourt ont aussi été chaudement applaudis quand ils ont été désignés Grand Officière et Grand Officier, le plus haut grade de l’Ordre national du Québec.

« Je ne suis pas sûre que j’y crois », a dit la grande dame de 98 ans, très honorée et humble devant cette reconnaissance.

« Ça fait longtemps que je fais ce métier et j’ai reçu beaucoup de critiques et pas d’honneurs. Maintenant, ça arrive. Je vais prendre les fleurs », a ajouté Mme Bertrand.

Malgré son âge avancé, elle affirme qu’il n’est pas question qu’elle prenne sa retraite. Elle a même un autre projet de livre, qui pourrait aussi être une émission de télé, en chantier, et veut recevoir des modèles de personnes âgées (www.figm.ca).

« Pourquoi j’arrêterais ? J’aime ça. »

Quelques personnalités honorées

Grande Officière et Grand Officier

Janette Bertrand et Armand Vaillancourt

Officières et Officiers

Richard Béliveau, Diane Juster, Guy St-Jacques

Chevalières et Chevaliers

Édith Butler, Michel Côté, Charles-Philippe David, Jérôme Dupras, Patsy Gallant, Michel Rabagliati, Guylaine Tremblay

