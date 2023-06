Comment savoir si son conjoint est endetté?

Récemment, une lectrice nous écrivait que l’une de ses amies avait appris au décès de son mari que celui-ci avait contracté de lourdes dettes à son insu. Une bien mauvaise surprise qui s’ajoute au poids du deuil. Est-il possible de savoir si son conjoint est endetté?

Malheureusement, il est très difficile de savoir si notre conjoint est endetté, car de façon générale, chacun est responsable de ses propres dettes. De plus, les consultations dans une firme de syndic autorisé en insolvabilité sont confidentielles. Techniquement, on pourrait donc faire faillite sans que notre conjoint soit au courant. Toutefois, le Registre des dossiers de faillite et d’insolvabilité (ic.gc.ca/app/scr/bsf-osb/ins/connexion.html?lang=fra) sur le site du Bureau du surintendant des faillites du Canada est public.

On y retrouve la liste de tous les consommateurs qui ont déposé une faillite ou une proposition de consommateur. On peut effectuer une recherche pour les entreprises également. Les droits exigibles pour une consultation sont de 8 $.

Mais en dehors de ce registre et si la personne n’a pas fait faillite ni déposé de proposition, les dettes du conjoint risquent donc de passer sous notre radar.

Un secret bien gardé, jusqu’à ce que...

Sophie Desautels, syndique autorisée en insolvabilité et première directrice principale en redressement financier, chez Raymond Chabot, indique qu’il est fréquent que le conjoint ne soit pas au courant que son ou sa partenaire croule sous les dettes.

Les problèmes de consommation et de jeu font partie des causes fréquentes de l’endettement. Des problèmes que l’on garde habituellement pour soi, des secrets bien gardés jusqu’à ce que tout s’écroule.

Cartes de crédit et marges de crédit qui débordent peuvent même déboucher sur l’inscription d’une hypothèque légale sur la résidence familiale par l’institution financière prêteuse. Là encore, le pot aux roses pourrait n’être révélé qu’au moment de la vente de la maison, lorsque des dizaines ou des centaines de milliers de dollars seront déduits du prix de vente pour rembourser le créancier.

Qui est responsable de quoi?

Chacun est responsable de ses propres dettes, mais la donne change si elles sont communes. Ce sera le cas si vous avez endossé ou cautionné un prêt, une marge de crédit ou même une consolidation de dettes. Vous pourriez être responsable du montant à 100 % et le créancier se tournera contre vous si l’emprunteur ne remplit pas ses obligations.

Vous avez demandé une carte de crédit supplémentaire au profit de votre conjoint? Attention, là encore vous serez responsable des dépenses et avances de fonds qu’il aura effectuées avec cette carte, et cela pourrait même porter préjudice à votre dossier de crédit.

Si vous avez acheté une maison avec votre conjoint avec lequel vous êtes unis civilement et que celui-ci fait faillite, vous aurez à verser une somme au syndic afin de racheter sa partie de la maison s’il y a une équité sur la propriété. S’il n’y a pas d’équité et que les paiements sur le prêt hypothécaire sont à jour, la maison pourra toutefois être conservée.

Quoi faire avec une succession insolvable

Dans le cas de l’amie de notre lectrice, celle-ci s’est retrouvée devant un dilemme au décès de son mari concernant la succession. Sophie Desautels explique que chaque cas est différent, mais qu’habituellement, il y a trois options possibles. On peut accepter la succession et les héritiers sont dès lors responsables des dettes du défunt. On peut également renoncer à la succession – on a six mois pour le faire à partir de la date de la connaissance du décès – une démarche qui doit être effectuée par un notaire ou un avocat. Dans ce cas, on renonce du même coup aux biens qui nous avaient été légués, mais on peut conserver quelques souvenirs et objets sans valeur ayant appartenu au défunt.

Lorsque la succession est insolvable, la faillite est aussi une option. Un syndic autorisé en insolvabilité sera nommé liquidateur. Il se chargera de mettre la succession en faillite et de gérer les biens et les dettes. « Il est préférable de procéder rapidement à l’inventaire de la succession pour déterminer si on va l’accepter, y renoncer ou la mettre en faillite », recommande Sophie Desautels.

CONSEILS: