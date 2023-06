Connor Hellebuyck tenté par les diables?

Si une transaction impliquant le gardien Connor Hellebuyck doit être conclue par les Jets de Winnipeg au cours des prochaines semaines, une équipe sera particulièrement à surveiller, soit les Devils du New Jersey.

D’après la chaîne TSN, celui détenant un contrat encore valide pour un an accepterait l’idée d’évoluer à Newark si l’occasion se présente; l’athlète de 30 ans touchera 6,166 millions $ avant de devenir joueur autonome sans compensation. Aussi, des rumeurs laissent entendre qu’il espère quitter le Manitoba.

Or, la même source a précisé que les Devils avaient déjà discuté du projet avec Winnipeg en fouillant davantage le dossier. Toutefois, la faisabilité d’un échange constituerait un enjeu de taille à régler au New Jersey. Effectivement, devant le filet, le club a quelques engagements financiers déjà confirmés. Vitek Vanecek gagnera 3,4 millions $ dans chacune des deux prochaines campagnes et Akira Schmid possède une entente de 851 000 $. Puis, Mackenzie Blackwood (joueur autonome avec compensation) devrait signer bientôt, selon les observateurs. Et c’est sans compter que les Diables composeront avec la pénalité de 2 millions $ reliée au rachat de l’ancienne entente de Cory Schneider.

Hellebuyck représenterait une acquisition cruciale pour le directeur général Tom Fitzgerald, qui a vu sa formation atteindre le deuxième tour des séries cette année. Le numéro 37 des Jets a remporté un trophée Vézina en carrière et a totalisé 238 gains en 445 rencontres.