CHOQUETTE, Pierre



11 mai 1950 - 14 juin 2023À St-Bruno-de-Montarville, le 14 juin 2023 à l'âge de 73 ans est décédé Dr Pierre Choquette, chirurgien dentiste à Verdun pendant 25 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Marthe Grondin-Choquette, ses fils : Jean-Philippe (Jessica Leclerc) Guillaume (Moroun Meas) et Nicolas;ses petits-enfants, Coralie, Olivier, Noah et Damya (Thierry) ainsi que ses belles-soeurs et beaux-frères Grondin, neveux, nièces, cousins, cousines et plusieurs amis.Il nous quitte serein avec la vie et en paix dans la nature de sa ville d'adoption depuis 47 ans.Une rencontre amicale se fera le dimanche 2 juillet 2023 au chalet Marie-Victorin, 1150 Marie-Victorin à St-Bruno, de 14h à 17h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur ou à l'Institut de cardiologie de Montréal.