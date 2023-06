De Geneviève Schmidt à Ariane Moffatt: une distribution cinq étoiles pour le film musical «Les Belles-Sœurs»

C’est Geneviève Schmidt qui défendra le rôle mythique de Germaine Lauzon dans le film musical Les Belles-Sœurs, que tournera René Richard Cyr cet automne. Elle sera entourée notamment de Guylaine Tremblay, Anne-Élisabeth Bossé, Debbie Lynch-White et de la chanteuse Ariane Moffatt qui fera ainsi ses débuts au grand écran.

Valérie Blais, Véronic Dicaire, Pierrette Robitaille, Diane Lavallée, Jeanne Bellefeuille et Maxime LeFlaguais (qui campera le célèbre Johnny) feront aussi partie de la distribution, a appris Le Journal.

En se glissant dans la peau de Germaine Lauzon, personnage central de la pièce de Michel Tremblay, Geneviève Schmidt se joindra à la longue liste d’actrices qui ont interprété ce rôle sur scène (de Denise Proulx à Juliette Huot en passant par Nicole Leblanc et Francine Ruel).

Joint hier, René Richard Cyr dit avoir eu un coup de cœur pour l’actrice en la voyant en audition.

«Ç’a été comme une évidence, confie le metteur en scène qui signe son premier film à titre de réalisateur.

«Geneviève [Schmidt] est une grande actrice qui est capable autant de nous faire rire que de nous émouvoir. Et c’est beaucoup ça, le personnage de Germaine. Son audition chantée s’est super bien passée. Ç’a été un vrai coup de cœur.»

Photo Agence QMI, Dominique Gravel

C’est aussi en livrant une performance solide en audition que la chanteuse Ariane Moffatt a convaincu René Richard Cyr de lui confier son tout premier rôle au cinéma.

«Ce qui m’a le plus impressionné chez Ariane, c’est que toute son énergie était dans le jeu, observe-t-il. Il y avait une grande vérité dans son jeu. Il y aura bien sûr des performances vocales dans le film mais ce n’est pas juste ça qu’on cherche. On cherche surtout la vérité, l’émotion, la joie et le fun de chanter. On n’a pas choisi Ariane parce que c’est une bonne chanteuse. On l’a choisie parce que c’est une excellente actrice.»

«Comme une nouvelle oeuvre»

Adapté de la pièce musicale à succès que René Richard Cyr avait lui-même créée sur scène il y a une douzaine d’années, à partir du classique de Michel Tremblay, le film Les Belles-Sœurs racontera l’histoire de Germaine Lauzon, femme au foyer gagnante d’un million de timbres qui, croit-elle, lui permettra d’accéder au bonheur et à un nouveau monde auquel elle rêve depuis longtemps.

«C’est vraiment une nouvelle création qui sera très différente de la pièce et de la version musicale de la pièce, promet René Richard Cyr. On raconte cette histoire-là pour le cinéma. C’est une nouvelle affaire.»

«René Richard Cyr a su revisiter Les Belles-Sœurs pour créer une nouvelle œuvre cinématographique, ajoute la productrice du film, Denise Robert (Les Invasions Barbares). Ce n’est pas une version filmée de la pièce. C’est carrément du cinéma».

Le tournage des Belles-Sœurs se mettra en branle le 5 septembre et se poursuivra jusqu’au 27 octobre en prévision d’une sortie en salle à l’été 2024. Les chorégraphies du film seront conçues par le duo Team White, gagnant de la première édition de Révolution. C’est TVA Films qui distribuera le long métrage.