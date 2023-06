Fête nationale: «Vas-y Émile, chante-nous ça en français et ce sera déjà beaucoup!»

De mémoire d’homme, je ne me souviens pas avoir eu connaissance qu’un parti politique du Québec ait boycotté un spectacle de notre Fête nationale. Mais voilà que c'est bel et bien ce que fera le Parti Québécois le 23 juin.

Et qui aurait pu imaginer un jour que le Parti Québécois, le parti de la fierté québécoise, pour ne pas dire le parti du fait québécois tout court, dirait non au spectacle de la Fête nationale des Québécois à Québec.

Le PQ n’a-t-il pas l’habitude de dire oui au Québec, oui à la célébration de notre culture, oui à notre langue française qu'on fait vibrer de belle façon en la chantant fièrement sur les plaines d’Abraham, comme un pied de nez fait à notre histoire. Chanter en français sur le champ de bataille de la conquête anglaise de 1759.

Mais voilà qu’un jeune auteur-compositeur interprète Québécois, et j'ai nommé Émile Bilodeau, a osé critiquer haut et fort le PQ. Voilà aussi qu’Émile a vertement critiqué l’an dernier la loi 21 du gouvernement de la CAQ lors d’un spectacle de la Fête nationale. Et voilà que c’est le même Émile qui animera le spectacle de vendredi à Québec.

Certes, je ne partage pas les opinions ou les idées politiques d'Émile Bilodeau (du haut de ses 26 ans) et je n’éprouve pas une ardente sympathie pour le personnage coloré qu’il est devenu aux yeux de plusieurs. Lui qui dit être celui qui rassemble mais qui, du même coup, est celui qui divise par ses prises de positions.

Or, malgré toutes les tares qu’on peut bien lui reprocher- que Dieu lui pardonne- il chante en français. Et chanter en français n'est-il pas devenu un geste de résistance au Québec?

Une petite gêne, Émile

Et j’ai juste le goût de lui dire : « Allez vas-y Émile, anime-le ton spectacle du 23 juin à Québec. Vas-y chante et fait chanter, le plus possible tes invités dans la langue française, cette langue que Félix Leclerc aimait tant. Chante, mais garde- toi une petite gêne sur tes opinions politiques en cette fête de la nation québécoise.

Mais place à notre chanson québécoise d’expression française le 23 juin sur les plaines d'Abraham. Place à la fête des Québécois. Place au fait français ! Place à la reconnaissance de notre peuple ! Bonne Fête nationale Émile »

Yvan Giguère, Ex-professeur de français, langue seconde